Kate Cassidy e l'amore per il fidanzato Liam Payne: "Sto lottando per capire come vivere senza te" Tramite un post condiviso su Instagram, Kate Cassidy ha ricordato il suo fidanzato Liam Payne, ex membro degli One Direction scomparso di recente: "Il mio cuore è spezzato in modi che non riesco a esprimere".

Kate Cassidy, fidanzata di Liam Payne, torna sui social per rendere omaggio al cantante che ha perso la vita precipitando dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Pochi giorni dopo la sua scomparsa, aveva lasciato un messaggio sul suo profilo Instagram: "Grazie per tutte le belle parole e l'amore che mi avete trasmesso in queste ore. Sono completamente smarrita al momento". A distanza di quasi una settimana, Cassidy ha scelto di ricordare l'ex membro degli One Direction con un carosello di fotografie e un lungo messaggio: "Hai portato tanta felicità e positività a milioni di fan, alla tua famiglia, ai tuoi amici, e soprattutto a me. Sei incredibilmente amato (…)".

Le parole di Kate Cassidy per Liam Payne: "Sto lottando per capire come vivere in un mondo senza di te"

"Il mio cuore è spezzato in modi che non riesco a esprimere" scrive Kate Cassidy in apertura del lungo messaggio dedicato a Liam Payne. E ancora: "Vorrei che tu potessi vedere l'enorme impatto che hai avuto sul mondo, anche se sembra così buio in questo momento. Hai portato tanta felicità e positività a milioni di fan, alla tua famiglia, ai tuoi amici, e soprattutto a me. Sei incredibilmente amato". L'influencer parla poi del legame tra loro: "Eri il mio migliore amico, l'amore della mia vita". È consapevole che ad attenderla ci sarà un periodo complesso: "Tutti quelli che ti hanno incontrato si sono sentiti speciali come me. La tua energia contagiosa illuminava ogni stanza. Niente di tutto questo sembra reale. Sto lottando per capire come vivere in un mondo senza di te. Insieme, tornavamo bambini, trovando gioia nelle piccole cose".

"Sarai sempre con me, ho un angelo custode"

Kate Cassidy ricorda l'allegria del suo fidanzato: "Avevi l'anima più gentile e lo spirito più amante del divertimento. Mi sembra di aver perso la parte migliore di me. Non riesco a immaginare un giorno senza le tue risate e il tuo amore. Hai portato tanta luce nella mia vita". Ha poi raccontato un momento vissuto insieme a lui

Qualche settimana fa, ci siamo seduti fuori in una splendida serata, manifestando le nostre vite insieme. Conservo il tuo biglietto vicino, anche se mi hai detto di non guardarlo. Diceva: ‘Io e Kate ci sposeremo entro un anno/fidanzati e insieme per sempre 444'. Liam, so che saremo insieme per sempre, ma non nel modo in cui avevamo pianificato. Sarai sempre con me. Ho un angelo custode.

Nella penultima foto mostra il biglietto, con la scritta di Liam e con il numero 444 (legato agli angeli). "Ti amerò per il resto della mia vita e oltre, portando con me i nostri sogni e ricordi ovunque andrò. Per sempre tua. 444" conclude Kate Cassidy.