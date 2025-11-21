L’ex Fugees Pras Michel condannato a 14 anni di carcere per finanziamenti illegali alla campagna di Obama

Prakazrel "Pras" Michel, storico membro dei Fugees, è stato condannato a 14 anni di carcere per aver fatto arrivare illegalmente milioni di dollari di finanziamenti esteri alla campagna di rielezione di Barack Obama nel 2012. La sentenza è stata emessa dalla giudice federale Colleen Kollar-Kotelly, mentre Michel ha scelto di non rilasciare dichiarazioni in aula.

Anche Leonardo DiCaprio tra i testimoni

Il rapper era già stato giudicato colpevole nell’aprile 2023 per dieci capi d’imputazione, tra cui riciclaggio, cospirazione e violazioni elettorali. Al processo avevano testimoniato anche Leonardo DiCaprio e l’ex procuratore generale Jeff Sessions. Secondo i procuratori, Michel avrebbe ricevuto oltre 120 milioni di dollari dal finanziere malese Jho Low, al centro dello scandalo 1MDB e oggi latitante, e parte di quei soldi sarebbe stata convogliata alla campagna di Obama attraverso l’utilizzo di una serie di prestanome. DiCaprio è stato chiamato a testimoniare perché Low è stato uno dei principali finanziatori del film The Wolf of Wall Street, in cui l’attore recita. L'uomo aveva inoltre regalato all'attore un Oscar (quello vinto da Marlon Brando per Fronte del Porto) che DiCaprio nel 2018 aveva deciso di restituire.

La difesa annuncia ricorso

Dopo la condanna, la difesa di Michel ha annunciato che presenterà ricorso. Gli avvocati sostengono che la pena sia “sproporzionata” rispetto ai reati commessi e che l’ergastolo, raccomandato dalle linee guida federali, sarebbe stato assurdo, trattandosi di un artista e non di un criminale di alto livello. Secondo la difesa, Michel avrebbe agito più per ingenuità che per reale volontà di influenzare la politica americana.

Michel, nato a Brooklyn da genitori haitiani, è noto soprattutto come membro fondatore dei Fugees. Con il gruppo ha vinto due Grammy Awards ed è diventato uno dei volti più celebri dell’hip‑hop degli anni ’90.