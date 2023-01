Le foto inedite di Paul McCartney raccontano in un libro i primi anni di Beatlesmania Esce a giugno per La nave di Teseo il libro con le foto inedite scattate da Paul McCartney che raccontano gli anni in cui esplose la beatlesmania.

A cura di Francesco Raiola

Si chiama "1964: Eyes of the Storm" ed è un libro fotografico di Paul McCartney che La nave di Teseo ha appena annunciato che pubblicherà in contemporanea con l'uscita in tutto il mondo il prossimo 13 giugno. Il libro dell'ex Beatles è una raccolta di fotografie che il cantante ha scoperto nel 2020 e sono più di mille foto scattate con una macchina fotografica da 35 mm: un archivio che testimonia momenti privati e non solo che copre un periodo che va dal 1963 al 1964, proprio gli anni in cui i Beatles scoppiarono come un vero e proprio fenomeno popolare che aumentò quando la band mise per la prima volta piede negli Usa. In quei due anni uscirono i primi quattro album della band, ovvero "Please Please Me", "With the Beatles", "A Hard Day's Night" e "Beatles for Sale".

Il libro è composto da 275 fotografie di McCartney – che firma anche la prefazione – scattate proprio tra Gran Bretagna e Stati Uniti, per la precisione a Liverpool, Londra, Parigi, New York, Washington D.C. e Miami, ovvero le città in cui passò quei mesi il cantante dei Beatles e comprendono anche tantissime immagini inedite degli altri componenti della band, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr che in quel momento erano gli artisti più chiacchierati al mondo (e non è un caso che il libro si chiami "L'occhio del ciclone"). Ad arricchire il libro anche i saggi di Jill Lepore, storica di Harvard e saggista del New Yorker, Nicholas Cullinan, direttore della National Portrait Gallery di Londra e della curatrice senior Rosie Broadley. L'editrice, Elisabetta Sgarbi, ha spiegato: "Questo lavoro a volte offre la possibilità di incontrare i propri sogni e le proprie passioni. E poi farli incontrare a tanti lettori. È il caso di questo splendido libro, frutto di una straordinaria scoperta. Un Paul McCartney fotografo che sorprenderà"

Paul McCartney ha spiegato così la nascita del libro: "Chiunque riscopra un cimelio personale o un tesoro di famiglia viene immediatamente inondato di ricordi ed emozioni, che scatenano associazioni sepolte nella nebbia del tempo. Questa è stata esattamente la mia esperienza nel vedere queste foto, tutte scattate durante un intenso periodo di viaggio di tre mesi, culminato nel febbraio 1964. È stata una sensazione meravigliosa, quella di tornare indietro nel tempo. Ecco il mio personale resoconto del nostro primo grande viaggio, un diario fotografico dei Beatles in sei città, a partire da Liverpool e Londra, seguite da Parigi (dove John e io eravamo stati semplici autostoppisti tre anni prima), e poi da quella che consideravamo la grande occasione, la nostra prima visita di gruppo in America".