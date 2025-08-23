La scaletta della Notte della Taranta 2025: i cantanti al concerto in diretta su Rai 3

Notte della Taranta 2025, foto sito ufficiale

Stasera, sabato 23 agosto 2025, andrà in onda su Rai 3 dalle 21:20 il Concertone della Notte della Taranta 2025, in diretta da Melpignano, in provincia di Lecce: a condurre la serata sarà Ema Stokholma. Per la 28° edizione dell'evento che si terrà nel piazzale dell’ex Convento dei Padri Agostiniani, il titolo scelto è Sotto lo stesso cielo. Vedrà la direzione artistica del Maestro Concertatore David Krakauer, clarinettista e compositore di fama internazionale, affiancato dalle coreografie di Fredy Franzutti. Tra gli ospiti più rinomati spiccano i talenti di casa Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro e Serena Brancale: ma anche Ermal Meta, Settembre e Anna Castiglia. Senza dimenticare Antonio Castrignanò e una performance inedita di Tära. Qui la scaletta dei cantanti che si esibiranno alla Notte della Taranta 2025.

La scaletta dei cantanti alla Notte della Taranta a Melpignano

Questa sera, sabato 23 agosto 2025, verrà trasmessa in onda su Rai 3 dalle ore 21:20 il Concertone della Notte della Taranta 2025, in diretta da Malpignano, in provincia di Lecce. Tra gli ospiti più attesi sul palco c'è sicuramente Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramarò, che si esibirà con due brani storici come Lu rusciu de lu mare e Quannu te llai la facce la matina: ma anche Serena Brancale. La cantante intonerà il suo brano sanremese Anema e core e All’acque dei Radicanto. Qui la scaletta dei cantanti che si esibiranno alla Notte della Taranta 2025, non in ordine d'uscita.

Giuliano Sangiorgi – Lu rusciu de lu mare e Quannu te llai la facce la matina

Ermal Meta – Mediterraneo e Lule Lule in lingua arbëreshe

Serena Brancale – Anema e core e All’acque

Antonio Castrignanò – Aria caddhipulina e Funtana gitana

Tära – performance inedita

Settembre – Vertebre

Anna Castiglia

Notte della Taranta, 2025

Come arrivare al Concertone della Notte della Taranta 2025

Com'è possibile osservare sul sito ufficiale della manifestazione, ci sono più modalità per arrivare a Malpignano, sede del Concertone della Notte della Taranta 2025. Sarà possibile arrivare in auto, attraverso la S16 in direzione Maglie, uscita per Melpignano. Ma anche quest'anno, grazie alla collaborazione con Ferrovie del Sud Est, saranno disponibili treni con fermate a Maglie e Malpuignano, e navette attive fino dalle 16 alle 2 di notte. È disponibile qui una mappa della zona, e l'organizzazione ha caldamente consigliato di arrivare entro le ore 19 in città, almeno 2 ore prima dell'inizio del concerto.