La scaletta del concerto di Olly allo stadio stadio Luigi Ferraris di Genova: l'ordine delle canzoni

Stasera e domani, 4 e 5 ottobre Olly si esibirà nella sua città, allo Stadium di Genova, dove assieme a Juli terrà in scaletta canzoni come Balorda Nostalgia, Depresso fortunato, Devastante.
A cura di Redazione Music
Olly – ph Comunicarlo
Stasera e domani, Olly arriva nella sua Genova per esibirsi in due concerti allo RDS Stadium sabato 4 e domenica 5 ottobre. Dopo le due date all'Ippodromo Snai San Siro di Milano, quindi, il cantante che ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo con la canzone Balorda Nostalgia, torna a suonare nella sua città per due concerti allo RDS Stadium che anticipa il concerto Tutti a casa che ha annunciato proprio per il 18 giugno 2026 allo stadio Luigi Ferraris di Genova (i suoi colori sono quelli blucerchiati della Sampdoria). Questi di Genova sono i primi due concerti del Tutta vita tour, 20 date già sold out da tempo, che lo porteranno in giro per i Palazzetti d'Italia dove canterà le sue canzoni più famose forte di un album "Tutta vita", il suo primo, che continua a mantenersi nelle posizioni alte della classifica grazie anche all'uscita della versione repack.

La scaletta del concerto di Olly allo Stadium di Genova il 4 e 5 ottobre

Olly – ph Comunicarlo
Questa sera, quindi, sarà il primo concerto di Olly nella sua città natale, Genova, e ci arriva con la canzone prima nella classifica dei singoli della FIMI: Questa domenica, infatti, assieme a Juli sarà anche una di quelle che il cantautore porterà sul palco stasera e domani. Sul palco con il cantante ci sarà anche il fidato Juli con la sua chitarra e assieme alla band proporranno alcune tra le loro canzoni più famose come ⁠Balorda Nostalgia, Depresso fortunato, Devastante, Per due come noi (probabilmente nel set acustico). Questa la possibile scaletta, che segue quella con cui si è esibito durante i concerti di Milano:

  • Intro
  • ⁠È festa
  • L’anima Balla
  • Polvere
  • ⁠Quei ricordi là
  • ⁠Bianca
  • Una vita
  • ⁠Un’altra volta
  • ⁠Paranoie
  • ⁠A noi non serve far l’amore
  • Ho voglia di te
  • ⁠La lavatrice si è rotta
  • A squarciagola
  • Set acustico (Quando piove / Hai fatto bene / Ho un amico / L’amore va / Sopra la stessa barca / Per due come noi)
  • Depresso Fortunato
  • Scarabocchi
  • ⁠Fammi morire
  • ⁠Noi che
  • Questa domenica
  • I cantieri del Giappone
  • Balorda Nostalgia
  • Il campione
  • Devastante
  • Menomale che c’è il mare
