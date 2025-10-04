La scaletta del concerto di Olly allo stadio stadio Luigi Ferraris di Genova: l’ordine delle canzoni
Stasera e domani, Olly arriva nella sua Genova per esibirsi in due concerti allo RDS Stadium sabato 4 e domenica 5 ottobre. Dopo le due date all'Ippodromo Snai San Siro di Milano, quindi, il cantante che ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo con la canzone Balorda Nostalgia, torna a suonare nella sua città per due concerti allo RDS Stadium che anticipa il concerto Tutti a casa che ha annunciato proprio per il 18 giugno 2026 allo stadio Luigi Ferraris di Genova (i suoi colori sono quelli blucerchiati della Sampdoria). Questi di Genova sono i primi due concerti del Tutta vita tour, 20 date già sold out da tempo, che lo porteranno in giro per i Palazzetti d'Italia dove canterà le sue canzoni più famose forte di un album "Tutta vita", il suo primo, che continua a mantenersi nelle posizioni alte della classifica grazie anche all'uscita della versione repack.
La scaletta del concerto di Olly allo Stadium di Genova il 4 e 5 ottobre
Questa sera, quindi, sarà il primo concerto di Olly nella sua città natale, Genova, e ci arriva con la canzone prima nella classifica dei singoli della FIMI: Questa domenica, infatti, assieme a Juli sarà anche una di quelle che il cantautore porterà sul palco stasera e domani. Sul palco con il cantante ci sarà anche il fidato Juli con la sua chitarra e assieme alla band proporranno alcune tra le loro canzoni più famose come Balorda Nostalgia, Depresso fortunato, Devastante, Per due come noi (probabilmente nel set acustico). Questa la possibile scaletta, che segue quella con cui si è esibito durante i concerti di Milano:
- Intro
- È festa
- L’anima Balla
- Polvere
- Quei ricordi là
- Bianca
- Una vita
- Un’altra volta
- Paranoie
- A noi non serve far l’amore
- Ho voglia di te
- La lavatrice si è rotta
- A squarciagola
- Set acustico (Quando piove / Hai fatto bene / Ho un amico / L’amore va / Sopra la stessa barca / Per due come noi)
- Depresso Fortunato
- Scarabocchi
- Fammi morire
- Noi che
- Questa domenica
- I cantieri del Giappone
- Balorda Nostalgia
- Il campione
- Devastante
- Menomale che c’è il mare