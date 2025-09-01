Testo e significato di Questa domenica, la nuova canzone di Olly in attesa della Grande Festa

Olly, via Comunicato Stampa

In attesa della nuova versione di Tutta Vita (Sempre) che uscirà il prossimo 26 settembre, Olly ha pubblicato nelle scorse ore Questa domenica, scritta insieme a Pierfrancesco Pasini e Jvli, prodotta da quest'ultimo. Si tratta di un brano che apre le porte a uno dei momenti più impegnativi dell'anno per il vincitore del Festival di Sanremo 2025 con Balorda Nostalgia, che salirà sul palco dell'Ippodromo La Maura di Milano il prossimo 2-4 settembre per La Grande Festa. Prima di pubblicare la deluxe edition di Tutta vita il prossimo 26 settembre. L'ippodromo milanese sarà solo l'antipasto per i suoi due tour nei palazzetti, 18 date completamente sold-out, come i due appuntamenti precedenti: oltre 300mila biglietti venduti. Qui il testo e il significato di Questa domenica.

Il testo di Questa domenica

Sono di poche parole quando si tratta di te

Ma a stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè

Che te ne frega se piove

Ti puoi fermare da me

A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere

Dimmi che non sono solo dei pensieri strani

Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu

Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi

Ora dimmi che rimani pure se non piove più

No, io no

Che mi passa per la testa non lo so

E no, io no

Finché non ti addormenti tu non dormirò

Perché l'amore ti capita anche quando non lo vuoi

Ed è da questa domenica che è capitato a noi

No, io no

Ci siamo detti già tutto (Tutto)

Ci siamo fatti paura (Paura)

Ma certe cose, giuro (Giuro)

Non le ho mai dette a nessuno

Lo senti questo rumore?

Che bel casino (Che bel casino)

Due calici di vino

Ti ascolterei per ore

Mi dai quasi fastidio (Vieni qua)

Oh

Dimmi che non sono solo dei pensieri assurdi

Dimmi che di tanto mi ami pure tu (Pure tu, pure tu)

Tu che mi hai catapultato in mezzo a mille dubbi

Tu che sei rimasta qua ora che non piove più

No, io no

Che mi passa per la testa non lo so

E no, io no

Finché non ti addormenti tu non dormirò

Perché l'amore ti capita anche quando non lo vuoi

Ed è da questa domenica che è capitato a noi

No, io no

Oh no, io no

Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo

E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più

Il significato di Questa domenica, il nuovo singolo di Olly

Questa domenica è il nuovo singolo di Olly, scritto insieme a Pierfrancesco Pasini e Jvli e prodotto da quest'ultimo.Il brano viene accompagnato dal video ufficiale, diretto da Giulio Rosati con la direzione creativa di Tommaso Bordonaro e prodotto da Maestro & Think Cattleva. Il video, riprendendo elementi noir, si concentra in una caffetteria in cui troviamo Olly seduto al tavolino, mentre la scena viene sconvolta dall'ingresso di un rapinatore che lo prende e lo usa come scudo umano. La metafora della morte di entrambi i protagonisti, soccombenti a causa dei colpi di arma da fuoco della polizia, descrive appieno il significato della canzone. Infatti l'amore, l'elemento scatenante in grado di uccidere, si appresta alla porta quando meno lo si aspetta, come racconta Olly nel brano: "Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi, ora dimmi che rimani pure se non piove più". Ci sono anche alcuni elementi che ritornano, come lo spogliarsi delle proprie paure e il dolore, non più una corda per tenere stretta questa relazione: "Ci siamo detti già tutto, ci siamo fatti paura, ma certe cose, non le ho mai dette a nessuno". Contemporaneamente alla "fine" di Olly nel video, arriva il sole in una notte di pioggia: "E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più".

Le date dei tour di Olly

Qui le date e i luoghi dei tour di Olly 2025/2026.

Martedì 2 settembre – MILANO @ Ippodromo Snai San Siro – SOLD OUT

Giovedì 4 settembre – MILANO @ Ippodromo Snai San Siro – SOLD OUT

TUTTA VITA TOUR 2025

Sabato 4 ottobre – GENOVA @ Stadium Genova – SOLD OUT

Domenica 5 ottobre – GENOVA @ Stadium Genova – SOLD OUT

Mercoledì 8 ottobre 2025 – BOLOGNA @ Unipol Arena – SOLD OUT

Venerdì 10 ottobre – MILANO @ Unipol Forum – SOLD OUT

Martedì 14 ottobre – ROMA @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT

Mercoledì 15 ottobre – ROMA @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT

Venerdì 17 ottobre – NAPOLI @ Palapartenope – SOLD OUT

TUTTA VITA TOUR 2026