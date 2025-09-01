Testo e significato di Questa domenica, la nuova canzone di Olly in attesa della Grande Festa
In attesa della nuova versione di Tutta Vita (Sempre) che uscirà il prossimo 26 settembre, Olly ha pubblicato nelle scorse ore Questa domenica, scritta insieme a Pierfrancesco Pasini e Jvli, prodotta da quest'ultimo. Si tratta di un brano che apre le porte a uno dei momenti più impegnativi dell'anno per il vincitore del Festival di Sanremo 2025 con Balorda Nostalgia, che salirà sul palco dell'Ippodromo La Maura di Milano il prossimo 2-4 settembre per La Grande Festa. Prima di pubblicare la deluxe edition di Tutta vita il prossimo 26 settembre. L'ippodromo milanese sarà solo l'antipasto per i suoi due tour nei palazzetti, 18 date completamente sold-out, come i due appuntamenti precedenti: oltre 300mila biglietti venduti. Qui il testo e il significato di Questa domenica.
Il testo di Questa domenica
Sono di poche parole quando si tratta di te
Ma a stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè
Che te ne frega se piove
Ti puoi fermare da me
A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere
Dimmi che non sono solo dei pensieri strani
Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu
Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi
Ora dimmi che rimani pure se non piove più
No, io no
Che mi passa per la testa non lo so
E no, io no
Finché non ti addormenti tu non dormirò
Perché l'amore ti capita anche quando non lo vuoi
Ed è da questa domenica che è capitato a noi
No, io no
Ci siamo detti già tutto (Tutto)
Ci siamo fatti paura (Paura)
Ma certe cose, giuro (Giuro)
Non le ho mai dette a nessuno
Lo senti questo rumore?
Che bel casino (Che bel casino)
Due calici di vino
Ti ascolterei per ore
Mi dai quasi fastidio (Vieni qua)
Oh
Dimmi che non sono solo dei pensieri assurdi
Dimmi che di tanto mi ami pure tu (Pure tu, pure tu)
Tu che mi hai catapultato in mezzo a mille dubbi
Tu che sei rimasta qua ora che non piove più
No, io no
Che mi passa per la testa non lo so
E no, io no
Finché non ti addormenti tu non dormirò
Perché l'amore ti capita anche quando non lo vuoi
Ed è da questa domenica che è capitato a noi
No, io no
Oh no, io no
Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo
E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più
Il significato di Questa domenica, il nuovo singolo di Olly
Questa domenica è il nuovo singolo di Olly, scritto insieme a Pierfrancesco Pasini e Jvli e prodotto da quest'ultimo.Il brano viene accompagnato dal video ufficiale, diretto da Giulio Rosati con la direzione creativa di Tommaso Bordonaro e prodotto da Maestro & Think Cattleva. Il video, riprendendo elementi noir, si concentra in una caffetteria in cui troviamo Olly seduto al tavolino, mentre la scena viene sconvolta dall'ingresso di un rapinatore che lo prende e lo usa come scudo umano. La metafora della morte di entrambi i protagonisti, soccombenti a causa dei colpi di arma da fuoco della polizia, descrive appieno il significato della canzone. Infatti l'amore, l'elemento scatenante in grado di uccidere, si appresta alla porta quando meno lo si aspetta, come racconta Olly nel brano: "Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi, ora dimmi che rimani pure se non piove più". Ci sono anche alcuni elementi che ritornano, come lo spogliarsi delle proprie paure e il dolore, non più una corda per tenere stretta questa relazione: "Ci siamo detti già tutto, ci siamo fatti paura, ma certe cose, non le ho mai dette a nessuno". Contemporaneamente alla "fine" di Olly nel video, arriva il sole in una notte di pioggia: "E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più".
Le date dei tour di Olly
Qui le date e i luoghi dei tour di Olly 2025/2026.
- Martedì 2 settembre – MILANO @ Ippodromo Snai San Siro – SOLD OUT
- Giovedì 4 settembre – MILANO @ Ippodromo Snai San Siro – SOLD OUT
TUTTA VITA TOUR 2025
- Sabato 4 ottobre – GENOVA @ Stadium Genova – SOLD OUT
- Domenica 5 ottobre – GENOVA @ Stadium Genova – SOLD OUT
- Mercoledì 8 ottobre 2025 – BOLOGNA @ Unipol Arena – SOLD OUT
- Venerdì 10 ottobre – MILANO @ Unipol Forum – SOLD OUT
- Martedì 14 ottobre – ROMA @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT
- Mercoledì 15 ottobre – ROMA @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT
- Venerdì 17 ottobre – NAPOLI @ Palapartenope – SOLD OUT
TUTTA VITA TOUR 2026
- Sabato 7 marzo 2026 – JESOLO (VE) @ Palazzo Del Turismo – SOLD OUT
- Domenica 8 marzo 2026 – JESOLO (VE) @ Palazzo del Turismo – SOLD OUT
- Martedì 10 marzo 2026 – FIRENZE @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT
- Mercoledì 11 marzo 2026 – FIRENZE @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT
- Venerdì 13 marzo 2026 – PESARO @ Vitrifrigo Arena – SOLD OUT
- Lunedì 16 marzo 2026 – BOLOGNA @ Unipol Arena – SOLD OUT
- Mercoledì 18 marzo 2026 – TORINO @ Inalpi Arena – SOLD OUT
- Venerdì 20 marzo 2026 – MILANO @ Unipol Forum – SOLD OUT
- Domenica 22 marzo 2026 – TORINO @ Inalpi Arena – SOLD OUT
- Mercoledì 25 marzo 2026 – ROMA @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT
- Giovedì 26 marzo 2026 – ROMA @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT
- Sabato 28 marzo 2026 – EBOLI (SA) @ Palasele – SOLD OUT
- Lunedì 30 marzo 2026 – BARI @ Palaflorio – SOLD OUT