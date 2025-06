video suggerito

La scaletta del concerto di Billie Eilish all'UnipolArena di Bologna: l'ordine delle canzoni Questa sera, domenica 8 giugno 2025, Billie Eilish si esibirà all'UnipolArena di Bologna nel suo "Hit me hard and soft: the tour". Qui i brani in cui si potrebbe esibire la popstar e ascoltati in altre date della tournée.

A cura di Ilaria Costabile

Stasera, domenica 8 giugno 2025, Billie Eilish esordisce con il suo concerto in Italia all'UnipolArena di Bologna, dopo quello del 2019 a Milano. Un'attesa particolarmente lunga per i fan della popstar che, infatti, dall'ultima apparizione milanese, hanno dovuto attendere ben sei anni. La cantante sta portando avanti il suo Hit me hard and soft: the tour, la tounée che grazie alla quale è riuscita a calcare i palchi più importanti del mondo, presentando anche il suo ultimo album, che dà il titolo al tour, e uscito l'anno scorso. Il concerto inizierà alle ore 20:15 e in apertura, come spesso accade per gli eventi di personaggi così importanti nello star system musicale, sarà dato spazio ad un altro cantante, si tratta di Tom Odell, cantautore britannico, autore del brano Another Love che, finora, ha aperto tutte le date del tour della popstar. I biglietti per l'appuntamento bolognese di Eilish sono andati a ruba quando, un anno fa, la cantante annunciò le date del suo tour e si diede il via agli acquisti. Nel giro di pochi minuti sui portali dedicati non era più possibile acquistare alcun biglietto. Stasera All'UnipolArena sono attese almeno 15mila persone.

La scaletta con le canzoni del concerto di Billie Eilish all'UnipolArena

Questa sera, domenica 8 giugno, Billie Eilish si esibirà all'UnipolArena di Bologna, in un concerto la cui durata sarà circa di un'ora e mezza. Tra i brani in cui, sicuramente, si esibirà la cantante ci saranno oltre alle canzoni del nuovo album, anche grandi successi come When we all fall asleep, where do we go? e Happier than ever. Ecco, di seguito, la scaletta:

Intro

Chihiro

Lunch

NDA

Therefore I am

Wildflower

When the party's over

The diner

Ilomilo

Bad guy

The greatest

Your power

Skinny

TV

Bittersuite

Bury a friend

Oxytocin

Guess

Everything I wanted

Blue

Lovely/Blue/Ocean eyes

L'amour de ma vie

What was I made for?

Happier than ever

Birds of a feather