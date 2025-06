video suggerito

La scaletta del concerto 2025 di Giorgia alle Terme di Caracalla: l’ordine delle canzoni a Roma Giorgia si esibirà stasera, 13 giugno, nel primo dei due concerti previsti alle Terme di Caracalla a Roma. In scaletta dovrebbero esserci Come saprei, Oronero, Gocce di memoria e Di sole e d’azzurro. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giorgia – ph Ursu

Questa sera 13 giugno Giorgia si esibirà nel primo dei due concerti che la vedranno protagonista alle Terme di Caracalla di Roma, primi appuntamenti di un tour in cui la cantante festeggerà i 30 anni di "Come saprei", la canzone che le diede la fama nazionale definitiva permettendole di vincere anche il Festival di Sanremo 1995, scritta da lei stessa, assieme a Eros Ramazzotti, Vladimiro Tosetto e Adelio Cogliati e arrangiata da Celso Valli. Una canzone che fa parte della Storia musicale del Paese e che è diventato un vero e proprio classico della canzone italiana, al punto da meritare un tour dedicato. La cantante è reduce da una fortunata partecipazione al Festival di Sanremo dove ha portato "La cura per me", canzone che pur non finendo nella cinquina che si è giocata la finale è stata certificata platino e da subito è volata nelle radio.

La scaletta del concerto di Giorgia alle Terme di Caracalla il 13 giugno

C'era molta attesa da parte dei fan della cantante romana per capire quale scaletta Giorgia avrebbe condiviso con loro. C'era, per esempio, alta attenzione rispetto a una canzone amatissima dal suo pubblico, ovvero Diamanti e dopo l'esecuzione durante la data zero all'Anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo (BI) c'è stata l'esultanza sui social. Ma Giorgia porterà sul palco romano (dove ha anche aggiunto una terza data che si terrà il 19 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma) porterà canzoni come Girasole, Gocce di memoria, Di sole e d'azzurro, Come neve e se verrà rispettata la scaletta della data zero, la cantante chiuderà proprio con Diamanti e Io fra tanti.

Come saprei

E c'è ancora mare

Un'ora sola ti vorrei (Fedora Mingarelli cover)

Il cielo in una stanza

Girasole

Gocce di memoria

Vivi davvero

Oronero

Di sole e d'azzurro

E poi

Credo

Quando una stella muore

Spirito libero

Medley 1995 Hits

Come neve

Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino

Tu mi porti su

Niente di male

Il mio giorno migliore

We Found Love (Rihanna cover)

La cura per me

Diamanti

Io fra tanti