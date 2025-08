La scaletta del concerto 2025 delle BLACKPINK all’Ippodromo La Maura: l’ordine delle canzoni a Milano

Le Blackpink si esibiranno all’Ippodromo La Maura di Milano staera 6 agosto 2025 con una scaletta piena di hit, comprese quelle delle singole artiste, quindi i fan ascoltarenno brani come Pink Venom, JUMP, How You Like That ma anche un successo come APT. di Rosé.

Le Blackpink, che saranno in concerto a Milano – ph The Chosunilbo JNS:Imazins

Le Blackpink si esibiranno questa sera, 6 agosto, all'Ippodromo La Maura di Milano in occasione degli I-Day 2025. Quello della band K-Pop è senza dubbio uno degli eventi live di questa estate concertistica italiana, visto che è la prima volta che la band composta da JISOO, JENNIE, ROSÉ e LISA si esibisce nel nostro Paese e lo fa a pochi giorni da un altro appuntamento che ha segnato i live italiani nel 2025, ovvero l'esibizione degli Stray Kids allo stadio Olimpico di Roma, dopo che anch'essi si erano esibiti proprio nella location milanese l'anno prima rientrando nella top 10 dei concerti con più spettatori del 2024. Le Blackpink arrivano a Milano con una scaletta di hit, nell'ambito del tour mondiale partito lo scorso 5 luglio con due spettacoli a Seoul presso il Goyang Stadium prima di spostarsi negli Stati Uniti e poi in Europa dove si concluderà con un concerto allo stadio Wembley di Londra il 15 agosto.

La scaletta del concerto delle BLACKPINK a Milano il 30 giugno

La mappa del concerto delle Blackpink 2025

Le Blackpink sono il volto più riconoscibile del K-Pop nel mondo, assieme ai BTS, che in Occidente hanno scritto le pagine principali del genere. Ma limitare il tutto a un'etichetta stringente come quella di K-Pop renderebbe poco merito alle quattro artiste e a un movimento che ha saputo modificarsi e così entrare nel cuore e nelle classifiche anche degli Stati Uniti. Le Blackpink arrivano in Italia portando una scaletta piena di hit che comprendono anche le canzoni da soliste delle componenti della band e così potremmo ascoltare brani come JUMP, Kill This Love, Pink Venom, How You Like That ma anche earthquake di JISOO, FXCK UP THE WORLD di LISA, APT. di Rosé e like JENNIE. Questa è la scaletta con cui le Blackpink dovrebbero esibirsi a Milano.