La scaletta dei concerti dei The Who al Parco della Musica: l’ordine delle canzoni a Milano

Questa sera i The Who, la band formata da Roger Daltrey e Pete Townsend si esibirà per la seconda data italiana del tour d’addio, al Parco della MUsica di Milano. In scaletta brani storici come Baba O’Riley, Won’t Get Fooled Again e My Generation.

Roger Daltrey e Pete Townsend dei The Who – Rick Diamond:Getty Images

Questa sera, martedì 22 luglio, i The Who suoneranno al Parco della Musica di Milano, secondo concerto della band inglese in Italia dopo quello che hanno tenuto domenica 20 luglio all’Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta (Padova). La band capitanata da Roger Daltrey e Pete Townshend è stata una di quelle che ha scritto pagine storiche per la musica rock nel mondo – e la scaletta lo dimostra – e ha scelto l'Italia per dare il via al loro ultimo tour, quello d'addio, che infatti si intitola The song is over, prendendo a prestito il titolo di una loro canzone inclusa nell'album Who's Next pubblicato nell'agosto del 1971. E proprio in quell'anno fu registrato uno dei concerti memorabili della band, da cui è stato tratto un album, Live at The Oval 1971, che sarò pubblicato ad agosto.

Questi concerti dei The Who saranno gli ultimi a disposizione dei fan per poterli vedere ancora una volta dal vivo, segnando l'addio live a una delle band più importanti della storia del rock mondiale, grazie ad album come Tommy, Who's next, appunto, e Quadrophenia. Vederli dal vivo è sicuramente un'esperienza fondamentale per chiunque abbia amato le loro canzoni. E in scaletta questa sera, stando a quanto ascoltato nella prima data italiana, la band dovrebbe portare quelli che sono ormai classici della musica mondiale come Baba O'Riley, Won't Get Fooled Again, Behind Blue Eyes e My Generation tra le altre. Ecco la probabile scaletta che gli Who suoneranno a Milano: