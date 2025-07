La figlia di Ozzy Osbourne rompe il silenzio sulla morte del padre: le prime parole di Kelly

Ozzy Osbourne e la figlia Kelly – Jordan Strauss:LaPresse

Pochi giorni dopo la morte di Ozzy Osbourne, avvenuta il 22 luglio scorso, la figlia Kelly rompe il silenzio e per la prima volta, dopo il comunicato congiunto della famiglia dell'ex leader dei Black Sabbath, interviene con una storia su Instagram, dove ha postato una frase su sfondo nero, per la precisione i primi versi della canzone Changes della band del padre, pubblicata nell'album Vol. 4 pubblicato il 25 settembre del 1972. "I feel unhappy, I feel so sad, I lost the best friend that I ever had" recita la strofa postata dalla figlia di Ozzy, ovvero "Mi sento infelice. Sono così triste. Ho perso il migliore amico che abbia mai avuto".

Perché Kelly ha dedicato Changes al padre

La canzone non è casuale, oltre a essere una canzone molto amata dai fan della band del padre, Changes è anche una delle canzoni che i due hanno rifatto assieme. L'8 dicembre del 2003, infatti, Kelly Osbourne, musicista a sua volta, e Ozzy, hanno pubblicato un duetto con un testo rivisto che ovviamente faceva riferimento alla loro vita e quindi la "donna" del testo originale diventa "la mia bambina", mentre i versi "But soon the world Had its evil way My heart was blinded Love went astray" ("Ma presto il mondo prese la sua via malvagia. Il mio cuore fu accecato, l'amore smarrì strada") diventarono "You know, the world is an evil place My baby's grown now, she's found her way" ("Sai, il mondo è un posto malvagio. La mia bambina adesso è cresciuta, ha trovato la sua strada").

La canzone ebbe un buon successo, finì al primo posto della classifica dei singoli in Inghilterra e fu la seconda canzone tra padre e figlia a raggiungere quella posizione, 36 anni dopo il duetto tra Frank e Nancy Sinatra in "Somethin' Stupid". Prima di questa storia Kelly Osbourne aveva parlato solo assieme alla famiglia, con la nota in cui annunciavano la morte di Ozzy: "È con più tristezza di quanto le parole possano esprimere che dobbiamo annunciare che il nostro amato Ozzy Osbourne è scomparso questa mattina". La donna aveva solo postato un video in cui si vedeva il padre di buon umore, assieme al nipote, due giorni prima della scomparsa.

La proposta di matrimonio a Kelly pochi giorni prima della morte di Ozzy

Non è chiara la causa della morte del cantante che lottava col Morbo di Parkinson e con lesioni dovute a una caduta nel 2019 e nei giorni scorsi è stata anche spiegata la dinamica dei soccorsi. Poco più di due settimane fa il cantante aveva tenuto un concerto d'addio all'interno di un mega evento che ha visto per dieci ore di musica tra i protagonisti anche Metallica, Guns N Roses, Alice in Chains Slayer e Tool, tra gli altri. Nei camerini gli avevano fatto visita tantissimi artisti, e il compagno della figlia, ovvero Sid Wilson degli Slipknot le aveva chiesto di sposarlo proprio davanti a Ozzy Osbourne.