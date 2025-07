Due ore per cercare di salvare la vita a Ozzy Osbourne: come i medici hanno soccorso l’ex Black Sabbath

I medici hanno tentato per due ore di soccorrere Ozzy Osbourne, cantante dei Black Sabbath, per cercare di salvargli la vita, senza successo.

Ozzy Osbourne – Christie Goodwin:Redferns via Getty Images)

I medici hanno provato a soccorrere Ozzy Obourne per due ore il giorno in cui è morto il cantante dei Black Sabbath. Il Daily Mail, infatti, ha pubblicato in esclusiva il percorso e il tempo impiegato dall'elisoccorso per cercare di salvare la vita al cantante, scomparso all'età di 76 anni, pochi giorni dopo aver tenuto il suo mega concerto di addio, un momento in cui tantissime star internazionali sono passate a rendere omaggio a quello che è senza dubbio una delle icone della musica internazionale, al di là dei generi e delle età. Ozzy Osbourne è morto nella sua tenuta di Welders House, in Inghilterra.

Come si sono svolti i soccorsi per Ozzy Osbourne

Il tabloid inglese ha riportato le notizie su come si sono svolti i soccorsi per il cantante: la mattina del 22 luglio, infatti, i medici sono stati chiamati per soccorrere il cantante, l'elicottero, che è partito dalla base delle ambulanze della Thames Valley a circa 43 chilometri di distanza dalla casa – è atterrato nella tenuta degli Osbourne attorno alle 10.30 dopo 15 minuti di volo e da quel momento per due ore ha tentato di salvare la vita al cantante che in questi anni soffriva di Parkinson, che gli era stato diagnosticato nel 2020 e che comunque non gli aveva impedito di salutare per l'ultima volta i suoi fan, con un mega concerto a cui avevano partecipato, tra gli altri Alice in Chains, Pantera, Tool, Slayer, Metallica e Guns N Roses, prima del finale dei Black Sabbath.

L'annuncio della morte del cantante dei Black Sabbath

Purtroppo i soccorsi non sono bastati per salvare la vita a Ozzy Osbourne la cui morte è stata annunciata dalla famiglia qualche ora dopo con un comunicato che diceva: "È con più tristezza di quanto le parole possano esprimere che dobbiamo annunciare che il nostro amato Ozzy Osbourne è mancato questa mattina. Era con la sua famiglia e circondato dall'amore". Al Mail un portavoce della Thames Valley Air Ambulance ha confermato che l"‘elicottero è stato inviato ieri per fornire cure intensive avanzate in seguito a un incidente vicino a Chalfont St Giles". Negli ultimi anni la tenuta era stata ristrutturata con un reparto dedicato alla riabilitazione, una piscina e un laghetto.