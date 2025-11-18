La casa del rapper Tekashi 6ix9ine è stata derubata e la madre presa in ostaggio da quattro uomini armati

Tekashi 6ix9ine in uno screen del video postato sui social dopo il furto in casa

Quattro uomini armati di pistola si sono intrufolati a casa del rapper Tekashi 6ix9ine, in Florida mentre sua madre e il cane erano all'interno, come dichiarato dall'ufficio dello sceriffo della contea do Palm Beach. I ladri sono entrati nella proprietà del rapper mentre quest'ultimo era impegnato in una diretta streaming con lo YouTuber Jack Doherty. Alcune immagini di sicurezza, ottenute e pubblicate da TMZ, hanno mostrato alcuni momenti in cui si vedono gli uomini tenere la madre del rapper per il braccio mentre il cane si agita e successivamente hanno saccheggiato la proprietà. Il rapper ha confermato sui social.

Stando a quanto ha appreso ABC News i ladri avrebbero chiesto contanti e le chiavi dell'auto, ma l'arrivo della Polizia li avrebbe fatti fuggire prima. A Complex un rappresentante dello sceriffo ha dichiarato che gli agenti erano stati chiamati per una rapina/furto con scasso in corso: ""Al loro arrivo, gli agenti hanno contattato diverse persone all'interno dell'abitazione, che hanno riferito che quattro uomini armati e mascherati sono entrati in casa con le pistole". Gli agenti hanno anche sottolineato come la madre del rapper sia stata trattenuta contro la sua volontà all'esterno della proprietà, mentre i ladri sono entrati in casa.

Il presunto incidente è avvenuto mentre Tekashi godeva di "una rara sospensione della pena dagli arresti domiciliari a seguito di un'altra violazione della libertà vigilata" come ricorda Rolling Stone Usa. Non è chiaro cosa sia stato rubato, la polizia ha dichiarato che "sono stati condotti un monitoraggio cinofilo e una perquisizione dell'abitazione con esito negativo". Il rapper ha parlato sui social spiegando che l'incidente è avvenuto in uno dei rari momenti in cui gli era stato permesso di uscire di casa. Tekashi, infatti, è agli arresti domiciliari da settembre, quando sarebbe stato coinvolto in una rissa in un centro commerciale in Florida, violando le condizioni della sua libertà vigilata.

In un video postato sui suoi canali social il rapper ha detto che tutti sapevano che in diretta streaming: "Hanno colto l'occasione per fare un po' di caz*ate. Come ho detto, sono io, lo capisco. Per me le regole sono diverse. Ma se si fosse trattato del tuo artista o attore preferito, e questo è successo, non avrebbero ottenuto nessun punto a favore". E poi ha aggiunto: "Mia madre ha 60 anni; sapete tutti che dovrei tornare a casa, sapete tutti che sono a casa tutto il tempo, sono agli arresti domiciliari. Quindi, sì, avete colto l'occasione che non ero a casa".