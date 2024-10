video suggerito

Jake E. Lee colpito in una sparatoria, il chitarrista di Ozzy Osbourne era in giro col suo cane Il chitarrista rock Jake E. Lee, che ha collaborato tra il 1983 e il 1987 con la leggenda del metal Ozzy Osbourne, è stato colpito durante una sparatoria a Las Vegas nelle scorse ore.

A cura di Vincenzo Nasto

Jake E. Lee e Ozzy Osbourne, via LaPresse

Il chitarrista rock Jake E. Lee, che ha suonato tra il 1983 e il 1987 con la leggenda del metal Ozzy Osbourne, è stato ricoverato in un ospedale di Las Vegas nelle scorse ore, come riporta la CNN. L'uomo infatti, sarebbe capitato in maniera casuale al centro di "una sparatoria nell'isolato 11000 di Alora Street", come riporta il dipartimento di polizia metropolitana di Las Vegas. L'incidente sarebbe avvenuto alle 2.42 di notte, mentre Lee portava fuori il suo cane: il chitarrista sarebbe poi stato trasportato subito in una struttura ospedaliera nelle vicinanze. L'uomo 67enne non sembra però in pericolo di vita, come riportano le parole di un suo rappresentante: "Lee è pienamente cosciente e sta bene in un reparto di terapia intensiva in un ospedale di Las Vegas. Si prevede che guarirà completamente".

L'incidente di Jake E. Lee e il messaggio di vicinanza di Ozzy Osbourne

Dopo la sparatoria e la segnalazione alla polizia, non sono stati effettuati ancora arresti, mentre Lee rimarrà in ospedale ancora per qualche giorno sotto osservazione. Non sono mancati i messaggi di vicinanza da parte di musicisti vicini al chitarrista. Dallo stesso Ozzy Osbourne, attraverso TMZ, è arrivato questo messaggio: "È da 37 anni che non vedo Jake E. Lee, ma questo non allieva lo shock nell’apprendere questa notizia. Un altro atto di violenza da arma da fuoco gratuita. Mando i miei auguri a lui e a sua figlia Jade, spero che si riprenderà presto". Seguito dal chitarrista dei Night Ranger Brad Gillis "Ho appena saputo di Jake E Lee. Sono contento di sapere che sta bene" e dal musicista Matt Gibson "Amore e preghiere al mio amico Jake E. Lee – guarisci presto fratello".

Come si sono incrociate le carriere di Jake E. Lee e Ozzy Osbourne

Ma come si sono incrociate le carriere di Jake E. Lee e Ozzy Osbourne? Dopo esser cresciuto a San Diego, in California, Lee è stato uno dei protagonisti nella scena metal di Los Angeles nei primi anni 80′. Dopo la morte in un incidente aereo nel 1982 di Randy Rhoads, il chitarrista dei primi due album solisti di Osbourne, Jake E.Lee ha accompagnato dal 1983 al 1986 il cantante metal. Non privo di critiche il suo percorso, il chitarrista però scrisse insieme a Osbourne molte canzoni che verranno contenute negli album Bark at the Moon e The Ultimate Sin. Nel 1987, dopo momenti di grande tensione con Sharon Osbourne, moglie e manager del cantante, venne espulso dal gruppo. Formò la band Badlands con l'ex cantante dei Black Sabbath di fine periodo Ray Gillen nel 1988 e si esibì con quella band fino agli anni '90, mentre i suoi ultimi progetti sono legati ai Red Dragon Cartel, una band formata nel 2013.