Il nuovo romanzo di Stephen King si chiamerà Fairy Tale – Favola e uscirà il 6 settembre 2022 negli Stati Uniti per Simon & Schuster. Il grande narratore americano ritorna a raccontare dal punto di vista di un ragazzo, Charlie Reade, che all'apparenza sembra un normale liceale come tutti, ma che scoprirà di avere la possibilità di aprire un portale in un nuovo mondo dove il bene e il male sono in guerra. Fairy Tale – Favola è la storia di un ragazzo normale costretto dalle circostanze a interpretare il ruolo dell'eroe.

La sinossi del nuovo romanzo di Stephen King

Charlie Reade è un liceale di 17 anni, bravo nel baseball e nel football. È un ragazzo come tanti, ma nasconde un passato tragico. Sua madre è stata uccisa in un incidente stradale quando aveva solo dieci anni. Questo lutto ha spinto suo padre a bere e ha costretto Charlie a crescere in fretta. L'incontro con il signor Howard Bowditch cambierà la vita di Charlie. Alla morte del signor Bowditch, Charlie scoprirà cosa nasconde il capanno del suo cortile: un portale per un altro mondo, in cui gli abitanti sono in pericolo e i cui leader minacciano di distruggere ogni cosa. In questo mondo, c'è un terribile gioco in cui uomini e donne sono costretti a combattere fino alla morte per il divertimento del leader, il "Fair One".

La copertina del nuovo romanzo di Stephen King

Dal sito della casa editrice di Stephen King, la Simon & Schuster, leggiamo:

Una storia vecchia quanto il mito, sorprendente e iconica come il resto dell'opera di King. Fairy Tale parla di un ragazzo normale costretto dalle circostanze a interpretare il ruolo dell'eroe, ed è allo stesso tempo straordinariamente ricco di suspense.

Fairy Tale – Favola è il 64esimo romanzo di Stephen King e sarà pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer, presumibilmente in contemporanea, o poco più tardi, con l'edizione americana.