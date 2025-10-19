Il cantante pedofilo Ian Watkins aveva scritto una lettera alla “fidanzata segreta” poco prima di essere ucciso

Ian Watkins

L'ex cantante dei Lostprophets Ian Watkins, condannato a 29 anni per vari reati su minori, ucciso in carcere qualche giorno fa da alcuni prigionieri, aveva scritto una lettera d'amore a una donna che considerava una fidanzata segreta. Il giorno prima che due detenuti del carcere lo uccidessero colpendolo alla gola con un coltello, aveva scritto una lettera a una donna dicendole che la loro condizione non sarebbe stata sempre quella ma che non sarebbero stati separati per sempre, come riporta il Daily Mail. Il cantante pedofilo è stato ucciso durante l'apertura delle celle e non si sarebbe salvato nonostante l'atrrivo dei paramedici: nell'agosto del 2023 aveva già subito un agguato con un coltello, al quale sopravvisse.

Il giorno prima di morire Watkins aveva scritto un messaggio di auguri a una donna di nome Ellie, di 30 anni con la quale, continua il tabloid inglese, aveva instaurato un rapporto di controllo che lo aveva anche portato a chiederle di sposarlo di fronte ai detenuti: ""Duchessa. Non pensavo che mi sarei dimenticato del tuo compleanno, vero? Non ci terranno separati per sempre. Il tuo Duca. IW" diceva la lettera che non era l'unica in questi anni. Sarebbero decine, infatti le lettere ricevute dalla donna nell'arco di una decina d'anni.

La donna ha ammesso che esisteva una sorta di controllo da parte dell'uomo: "Ho provato più volte ad andare avanti, ma non ha mai funzionato. Non sono mai riuscita a liberarmi dal pensiero di lui". Nelle lettere parlava anche di cose che gli capitavano nel carcere, come l'attentato del 2023, spiegando come il coltello gli fosse entrato in profondità tale da colpire anche la spina dorsale, senza togliergli la voglia di vantarsi: "Per fortuna sono ancora molto sexy. Quindi ogni volta che vengo paragonato a Johnny Depp è sempre una bella giornata". In un'altra lettera diceva di odiare i fine settimana perché era il momento più pericoloso.

La relazione di penna tra Watkins e la donna era stata scoperta nel 2018 quando l'ex cantante fu sorpreso con un telefonino che utilizzava per chiamarla. Quella scoperta gli costò dieci mesi in più di carcere. Nei giorni scorsi aveva parlato anche la sua ex fidanzata Joanne Mjadzelics che si era detta contenta della morte dell'uomo: la donna che soffre di autolesionismo e Disturbo da Stress Post-Traumatico ha raccontato di aver vissuto sempre con la paura che uscisse e mi rintracciasse o qualcosa del genere, quindi questa cosa è stata un sollievo (…). Lo volevo morto da molto tempo dopo tutto quello che ha fatto".