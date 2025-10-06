Ike Turner Jr è morto a 67 anni: era il figlio adottivo di Ike e Tina Turner

Ike Turner jr – ph Bob Riha, Jr.:Getty Images

È morto a 67 anni Ike Turner jr, figlio di Tina Turner e Ike Turner: l'uomo è morto nell'ospedale di Los Angeles sabato scorso, stando a quanto la nipote della cantante Jacqueline Bullock ha detto a TMZ che ha dato la notizia per prima. Turner è morto a seguito del ricovero in ospedale subito a causa di un'insufficienza renale, dopo che per anni aveva cobattuto contro gravi problemi cardiaci che ne avevano compromesso la salute fisica. L'uomo, inoltre – continua la nipote di Tina Turner – ha avuto un ictus a inizio settembre, rendendo ancora più gravi le sue condizioni di salute.

"È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di mio cugino, Ike Turner, Jr. Junior era più di un cugino per me, era piuttosto un fratello, poiché siamo cresciuti insieme nella stessa famosa famiglia" si legge nel comunicato di Bullock che ha ottenuto e pubblicato Page Six Nato nel 1958, Ike Turner jr era un figlio adottivo per Tina Turner, visto che l'uomo era nato dalla precedente relazione del marito, il cantante Ike Turner con Lorraine Taylor. La sua vita l'ha vissuta, come i genitori, sul palco, diventando un cantante di successo e successivamente a che un tecnico del suono apprezzato.

A spiegare com'è nata la sua carriera musicale ci ha pensato, sempre nella nota stampa, la cugina che ha raccontato come essere il figlio di una coppia come quella di Tina e Ike, ha subito potuto coltivare il suo talento e non c'era uno strumento che non voleva studiare: "Sebbene prediligesse la batteria fin da piccolo, mia zia e sua madre, Tina Turner, insistevano affinché smontasse la sua batteria dopo ogni prova. Questo lo portò a preferire la tastiera" e alla fine sarebbe finito ad aiutare il padre nei Bolic Sound Studios, gli studi di registrazioni fondati da Ike Turner, vincendo un Grammy per il miglior album blues tradizionale nel 2007 con ‘Risin' With The Blues' di suo padre". Ike era uno dei quattro figli della coppia: i genitori sono morti tra il 2007 (il padre) e il 2023 (la madre).