I biglietti dei cinque concerti di Gigi D'Alessio a Caserta a settembre 2024: prezzi e come acquistarli Dalle ore 16 di oggi, venerdì 5 gennaio, sarà possibile acquistare i biglietti per assistere ai concerti di Gigi D'Alessio a Piazza Carlo di Borbone, nei pressi della Reggia di Caserta, del prossimo 6, 7, 8, 14 e 15 settembre. Qui i prezzi e come acquistarli.

A cura di Vincenzo Nasto

Gigi D'Alessio (LaPresse)

Oggi, venerdì 5 gennaio 2024, apre alle 16 la vendita dei biglietti per i concerti di Gigi D'Alessio a Piazza Carlo di Borbone, nella cornice della Reggia di Caserta, che si terranno il 6, 7, 8, 14 e 15 settembre. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan dell'autore napoletano, che nel 2024 potranno assistere anche agli otto spettacoli in programma la prossima estate a Piazza del Plebiscito a Napoli, oltre alla doppia data del 5 e 6 luglio a Palermo, al Velodromo Paolo Borsellino.

Per prenotare i biglietti per assistere alle date casertane di Gigi D'Alessio sarà necessario recarsi sulla pagina di Ticketone, dalle ore 16, accedendo alla vendita libera dei biglietti. Anche quest'anno si attende un grande palcoscenico di pubblico, come lo sono state lo scorso anno, durante Un’estate da BelvedeRE – Reggia Session, il festival campano diretto da Massimo Vecchione, e con il patrocinio del Comune di Caserta.

Ad accompagnarlo sul palco, ci sarà la sua storica band composta da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

Piazza Carlo di Borbone Caserta

I prezzi dei biglietti per i concerti di Gigi D'Alessio a Caserta 2024

Non sono stati resi ancora ufficiali i prezzi per il concerto di Gigi D'Alessio a Caserta 2024, ma riproponiamo i prezzi per i tre concerti tenuti dall'autore nell'estate 2023:

Parterre: dai 45 euro ai 90 euro

Come acquistare i biglietti per i concerti di Gigi D'Alessio alla Reggia di Caserta

Sarà possibile prenotare i biglietti dalle 16 per assistere ai concerti di Gigi D'Alessio, il prossimo 6, 7, 8, 14 e 15 settembre, in piazza Carlo di Borbone, nei pressi della Reggia di Caserta tramite l'accesso alla piattaforma TicketOne. L'acquisto dei biglietti, prodotti da GGD e Friends & Partners, sarà limitato a 4 ticket per ogni transazione.