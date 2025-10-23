Gli Offspring in concerto a Roma nel 2026: come e quando acquistare i biglietti per il Rock in Roma

Gli Offspring hanno annunciato un nuovo concerto in Italia nel 2026: la band capitanata da Dexter Holland e Noodles sarà al Rock in Roma a giugno prossimo.

Noodles e Dexter Holland degli Offspring – ph Amy Harris:Invision:AP)

È stato annunciato il concerto degli Offspring nel 2026. La band americana, infatti, pioniera del punk rock californiano, ha annunciato il ritorno live in Italia, che sarà il prossimo 9 giugno all’Ippodromo delle Capannelle per la loro unica data italiana. Sul palco capitolino ci sarà una formazione rinnovata che vedrà assieme al frontman e cantante Dexter Holland e al chitarrista Noodles, al basso Todd Morse (ex H2O e Juliette and the Licks), alla batteria Brandon Pertzborn (ex Marilyn Manson, Limp Bizkit, Suicidal Tendencies) e dal polistrumentista Jonah Nimoy. Ad aprire il concerto della band di canzoni come The kids aren't allright, Pretty Fly e You're gonna go far, Kid, ci saranno gli A Day To Remember.

Per tutti i fan che non sono riusciti ad assistere al concerto tenuto dalla band americana lo scorso 29 settembre al Forum di Assago assieme ai Simple Plan, potranno consolarsi con quello di Roma del 2026, che dimostra come la band sia affezionata all'Italia, passaggio cruciale quando tornano in Europa. I biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 di venerdì 24 ottobre su rockinroma.com, su ticketone.it, su ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Durante il concerto al Rock in Roma la band si esibirà coi propri grandi successi ma anche con brani tratti dal loro ultimo lavoro "SUPERCHARGED" che è stato pubblicato l'11 ottobre 2024. La band è senza dubbio una di quelle che ha rivoluzionato il punk rock californiano mostrando negli anni una importante tenuta sul palco, nonostante gli anni di stop che hanno permesso a Holland di conseguire il dottorato in biologia molecolare alla University South California con una tesi di ricerca sull'HIV. Nel complesso la band può vantare numeri importanti, vendendo oltre un milione di dischi, contando più di 800 milioni di stream su Spotify, 500 milioni di visualizzazioni su YouTube, e dischi d'oro.