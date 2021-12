Gli incontri di Più libri più liberi 2021: da Vargas Llosa a Zerocalcare e Fanpage per la Libertà Più libri più liberi 2021, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, torna in presenza a Roma dal 4 all’8 dicembre ospitando scrittori italiani e internazionali.

Dal 4 all'8 torna Più libri più liberi 2021, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria che torna in presenza alla Nuvola dell’Eur ospitando alcuni tra gli autori italiani e internazionali più importanti al mondo partendo da una domanda che ha a che fare con i due anni vissuti in pandemia: "Qual è il libro che ti ha liberato?" sarà quello che gli organizzatori chiederanno a scrittori come Mario Vargas Llosa, Sandra Cisneros, Alessandro Baricco, Melania Mazzucco, Roberto Saviano, Fernando Savater, Michela Murgia, Zerocalcare, Maurizio De Giovanni, Silvia Ronchey, Giulia Caminito, Chiara Valerio, Nadia Terranova, Vauro, Vera Gheno, Maura Gancitano, Riccardo Falcinelli, Reni Eddo-Lodge, Guadalupe Nettel, Michela Marzano, Francesco Piccolo, Donatella Di Pietrantonio, Stefano Bartezzaghi e Jón Kalman Stefansson, tra gli altri.

Autori e autrici italiani a Più libri più liberi

Festeggia così i 20 anni Più libri più liberi, che ha chiesto a ogni autore di portare un libri che si è rivelato significativo per la sua vita e che, in qualche modo, lo ha aiutato a superare barriere e tabù. Promosso dall'AIE, Associazione Italiana Editori, il festival arriva in un momento in cui i numeri sono positivi, come svela una ricerca che sarà presentata in maniera più ampia proprio durante un incontro ad hoc. Intanto si sa che "migliorano ancora le previsioni di fine anno per l’editoria di varia (romanzi e saggi venduti nelle librerie e nella grande distribuzione) in Italia: il 2021 si chiuderà, secondo le stime dell’Associazione Italiana Editori (AIE) basate sull’andamento fino ad oggi e sul confronto con il 2019 e il 2020, con vendite a prezzo di copertina tra 1.656 milioni di euro e 1.710 milioni (sono esclusi e-book ed audiolibri). Significa una crescita tra il 12,6% e il 16,3% rispetto al 2020".

Autori e autrici stranieri a Più libri più liberi

Il tema attorno a cui girerà la fiera è la Libertà "un ideale a lungo anelato e, dopo i duri mesi di lockdown, finalmente ritrovato" come si legge nella nota stampa in cui si specifica che "sono proprio i libri che ci liberano e ci elevano". PLPL si terrà nell'Auditorium della Nuvola, spazio progettato da Massimiliano Fuksas che ospiterà alcuni dei principali scrittori (e non solo) italiani e internazionali con l'apertura affidata a Maurizio De Giovanni che ricorderà Andrea Camilleri e incontri con Zerocalcare, Alessandro Barbero, Nadia Terranova, Giulia Caminito, Carlotta Vagnoli, la filosofa Maura Gancitano, Vera Gheno, Carlo Verdone, Christian Raimo, Remo Rapino, Teresa Ciabatti, Michela Marzano, Francesco Filippi, Melania Mazzucco, Francesco Piccolo, Viola Ardone, Stefano Bartezzaghi e Silvia Ronchey. A Roma arriveranno anche molti scrittori internazionali, dal Premio Nobel Mario Vargas Llosa a Samanta Schweblin passando per Jill Abramson, Benjamín Labatut (finito tra i dieci libri dell'anno per il New York Times), Sandra Cisneros, Reni Eddo-Lodge, Georgi Gospodinov, Guadalupe Nettel, Jón Kalman Stefansson, Andrés Neuman e Vincent Message tra gli altri.

Anche Fanpage a Più libri più liberi

Anche il mondo dell'informazione avrà il suo spazio nella cinque giorni con attenzione al caso Patrick Zaky, ai totalitarismi, diritti delle donne, Cina e Politica di casa nostra. Anche Fanpage.it sarà protagonista, con due appuntamenti. Un panel, infatti, sarà dedicato a una delle ultime inchieste del giornale e si intitola "Oltre la lobby nera, il futuro del giornalismo investigativo in Italia" che si terrà l'8 dicembre alle ore 17 in Sala Cometa e vedrà l'intervento di Francesco Cancellato, Corrado Formigli, Sacha Biazzo e Salvatore Garzillo. Due giorni prima, il 6 dicembre alle 16 presso lo Spazio Rai si presenta l'ultimo libro di Valerio Renzo, capo Servizio di Roma di Fanpage, "Fascismo Mainstream" (Fandango Libri) che l'autore presenterà assieme a Marco Damilano. Il programma completo è qui.