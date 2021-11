Più libri più liberi 2021 a Roma: programma, espositori e biglietti della nuova edizione La fiera della piccola e media editoria ‘Più libri più liberi’ è in programma da sabato 4 a mercoledì 8 dicembre 2021 al centro Congressi La Nuvola dell’Eur a Roma.

A cura di Enrico Tata

Torna a Roma ‘Più Libri Più liberi', la Fiera Nazionale della piccola e media editoria. Si tratta del 20esimo anniversario dell'evento che prima si teneva al vecchio Palazzo dei Congressi e che dal 2017, invece, è allestito alla Nuvola di Fuksas all'Eur. La manifestazione è in programma da sabato 4 a mercoledì 8 dicembre 2021 al centro Congressi La Nuvola. Tra oggi e domani ci sarà un'anteprima dell'evento con un intervento di David Grossman al Maxxi e di Jonathan Safran Foer all'Auditorium della Nuvola. Tra gli ospiti di questa edizione ci saranno Roberto Saviano, Zerocalcare, Alessandro Baricco e Francesca Mannocchi. L'edizione di quest'anno della fiera (che riparte dopo lo stop nel 2020 dovuto alla pandemia da coronavirus) è dedicata al tema della libertà e il manifesto (in foto in alto) è firmato dal fumettista Lorenzo Mattotti. All'interno dell'articolo il programma della manifestazione, l'elenco degli ospiti e degli espositori e tutte le informazioni su come acquistare biglietti e prenotare visite per le scuole.

Il programma completo e gli eventi di Più Libri Più Liberi

Gli espositori della Fiera Nazionale della piccola e media editoria

Come acquistare i biglietti per Più Libri Più Liberi 2021

Il costo del biglietto intero è di 10 euro, il costo del biglietto ridotto per Over 65 è di 8 euro e il costo del biglietto ridotto per i bambini e i ragazzi tra i 6 e i 18 anni è di 6 euro. Le tariffe online non prevedono costi di commissione o di prevendita, quindi l'organizzazione consiglia di "procedere all’acquisto del biglietto online per evitare assembramenti e code all’ingresso alla manifestazione". Esclusivamente presso le biglietterie fisiche della fiera saranno a disposizione i biglietti gratuiti per i bimbi dagli 0 ai 6 anni, per gli studenti universitari a 6 euro soltanto nei giorni 6 e 7 dicembre e a 8 euro per i possessori di biglietto Atac vidimato in giornata, Metrebus, èRoma, Bibliocard, soci Cartafreccia e abbonati regionali in possesso di biglietto direzione Roma.

L’ingresso sarà consentito solo con Green Pass valido. L’utilizzo della mascherina è obbligatorio per l’intera permanenza in fiera.

Come prenotare le visite per le scuole

L'ingresso a Più libri più liberi è gratuito per tutte le scolaresche accompagnate dagli insegnanti, ma la prenotazione è obbligatoria. È obbligatorio anche il green pass per i ragazzi con età superiore ai 12 anni. Qua il modulo di prenotazione per le scolaresche.

Accrediti per professionisti e giornalisti: la procedura online

I visitatori professionali possono richiedere un accredito online. Questo pass può essere acquistato online e darà accesso alla manifestazione in tutti i giorni di svolgimento. Il costo di questo pass è di 17 euro con prevendita e commissioni inclusi. Qua il link per effettuare la richiesta di questo accredito.

Per i giornalisti (tutte le persone iscritte all’Ordine Nazionale dei Giornalisti o i collaboratori senza tessera che lavorano per una testata giornalistica) è previsto un accredito gratuito valido per tutti i giorni. Per preaccreditarsi online è necessario compilare il modulo online e presentare la mail della validazione accredito direttamente in fiera, insieme a un documento di identità. Gli accrediti stampa apriranno il prossimo 19 novembre.