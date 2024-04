video suggerito

Open House Roma 2024: il programma con i luoghi da visitare e come prenotarsi agli eventi Riparte sabato 6 aprile 2024 fino al 14 Open House a Roma, giunto alla sua XVII edizione. Oltre 200 luoghi, tour ed eventi completamente gratuiti nella capitale: il programma e come prenotarsi.

A cura di Beatrice Tominic

L'edificio del World Food Programme.

Torna dal 6 al 14 aprile Open House 2024: nove giorni per scoprire gratuitamente tesori nascosti e meraviglie poco nascoste della città, con oltre 200 edifici e spazi, 40 tour tematici e assistere a 50 eventi speciali. Quella in arrivo è la XII edizione della rassegna durante la quale vengono aperti al pubblico luoghi generalmente chiusi al pubblico.

Nel programma sono previsti visite sotterranee e quelle dedicate ai bambini, con la caccia al tesoro al Villaggio Olimpico, la scoperta della città più nascosta e di quella contemporanea, con la visita nel rettorato dell'università degli studi di Roma Tre.

Partecipare è totalmente gratuito, ma le modalità cambiano di luogo in luogo. Per alcuni spazi è necessario effettuare una prenotazione online, per altri occorre presentarsi direttamente sul posto: si potrà partecipare fino ad esaurimento posti.

La Casa dei Cavalieri di Rodi.

Le date di Open House Roma

Come anticipato, la rassegna romana prevista per il 2024 dura poco meno di 10 giorni, dal 6 al 14 aprile 2024. "Roma in quei giorni diventerà un vero e proprio palcoscenico che consentirà di viaggiare nella storia e nell’arte di Roma – spiega la direttrice di Open House Roma Laura Calderoni – Sono 500 i nostri volontari che ogni anno ci assistono nella capitale. Ed è soprattutto grazie a loro che ogni anno questo evento può essere realizzato".

Negli ultimi anni, come sottolineato dalla stessa direttrice, sono stati toccati numeri elevatissimi: "Con Open House abbiamo aperto oltre 800 edifici e organizzato circa 300mila visite guidate registrando in media ogni anno 30.000 visitatori. Numeri impressionanti che testimoniano il desiderio dei romani, ma non solo, di riscoprire le tantissime bellezze della nostra città, spesso nascoste o ignorate".

Il programma di Open House Roma 2024

Un programma ricco di eventi e luoghi da scoprire quello di Open House 2024. Dal sito della rassegna è facile scoprire nuovi luoghi compilando il form. Si può scegliere fra tour, eventi e visite con tematiche diverse, dall'Abitare all'Architettura del quotidiano, da Attraversare la storia a Bed & Food, dalla Città della Conoscenza al Patrimonio creativo. E, ancora, fra le aree speciali Bambini, Disabilità, Ingegneria, Quartieri ri-belli, Rigenenrare la città e sostenibilità. Ognuno, in base alle proprie esigenze, dal giorno di apertura alle modalità di prenotazione, dall'accessibilità fino al quartiere, può scegliere l'appuntamento che fa al caso suo.

Fra i luoghi suggeriti meno conosciuti il camminamento all’interno delle mura Aureliane, ma anche la Casa dei Cavalieri di Rodi, la Direzione Generale Rai e l’Aula Paolo VI all’interno della città del Vaticano. E, ancora, il Ninfeo degli Annibaldi emerso con i suoi bellissimi mosaici in pasta vitrea durante i lavori della omonima strada o l’ipogeo di via Livenza. La città incontra il paesaggio nelle visite multisensoriali a Villa Sciarra e al Mausoleo delle Fosse Ardeatine o, ancora, l’installazione “INSIDE” del poeta e videoartista Dimitris Papaioannou al centro congressi La Nuvola. Ma anche l’edificio del World Food Programme o l’edificio sede della FAO e tanti tanti altri.

Il Ninfeo degli Annibaldi con i suoi bellissimi mosaici in pasta vitrea durante i lavori della omonima strada.

Come funziona l'evento: le prenotazioni

Cercando all'interno del programma, è possibile scegliere anche la modalità di prenotazione fra libero per ordine di arrivo, prenotazione sul sito di Open House con Rush line (cioè accesso senza prenotazione in sostituzione dei visitatori prenotati qualora non dovessero prenotarsi) o senza. Nel caso delle prenotazioni, però, occorre fare attenzione ed affrettarsi: alcuni luoghi sono più ricercati rispetto ad altri e non sarebbe strano trovarli già sold out.

Una volta registrati con nome, cognome ed email al sito, occorre accedere alla pagina del Programma e selezionare la visita, il tour o l'evento scegliendo fra gli orari indicati e verificando la disponibilità dei posti. Ogni prenotazione è valida per un massino di due persone accompagnate da massimo due under 12. In alcuni casi sarà necessario registrare il proprio documento d’identità e presentarlo in occasione della visita.

Nell'email di conferma verranno inserite tutte le indicazioni da rispettare: si possono effettuare prenotazioni fino subito prima dell'appuntamento, salvo i siti che dovranno chiuderle prima per motivi di sicurezza. In caso di assenza, è possibile annullare la prenotazione.

Una volta arrivati sul luogo della prenotazione, è necessario accedere al sito di Open House da uno smartphone: per questa ragione è consigliabile avere sempre sotto mano l'email di conferma di registrazione, con nome utente e password. Poi inizia il relax e l'apprendimento, in alcuni dei luoghi meno accessibili della capitale.

Il camminamento all’interno delle mura Aureliane nel tratto di Via Campania.