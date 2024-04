video suggerito

Carta d'identità elettronica a Roma 2024, open day il 20 e 21 aprile: elenco dei municipi ed orari Il 20 e 21 aprile 2024 c'è il nuovo Open Day a Roma per richiedere la carta d'identità elettronica o rinnovarla con prenotazione. Aperti gli sportelli nei Municipi II, VI, VII, VIII, IX, XII e XIV e degli ex Punti Informativi Turistici del centro.

A cura di Alessia Rabbai

Nuovi open day a Roma per fare la carta d'identità elettronica. Le nuove date sono state annunciate per sabato 20 e domenica 21 aprile 2024. Per richiedere la carta d'identità o rinnovarla con prenotazione obbligatoria, sono in programma le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi II, VI, VII, VIII, IX, XII e XIV e degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme al nuovo punto di rilascio di via Petroselli 52.

Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti ha spiegato che "si tratta di un’adesione massiccia da parte dei Municipi, per permettere alla cittadinanza di fare il documento elettronico, con uno o al massimo due giorni di attesa".

Come prenotarsi per richiedere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Per poter richiedere la carta d’identità elettronica a Roma in occasione degli open day di sabato 20 e domenica 21 aprile 2024 è sempre obbligatorio prenotare, prendendo appuntamento a partire da venerdì 19 aprile, dalle ore 9 fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Il giorno fissato, per le procedure è necessario mostrare la prenotazione, andare muniti di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento, che si intende rinnovare e sostituire.

L'elenco dei municipi di Roma dove richiedere la carta d'identità elettronica e gli orari

Municipio II: la sede di Via Dire Daua 11 sarà aperta sabato 20 aprile dalle 8.30 alle 13.00

Municipio VI: la sede di Via Duilio Cambellotti 11 sarà aperta sabato 20 aprile dalle ore 8.00 alle ore 16.30

Municipio VII: la sede di Piazza Cinecittà 11 sarà aperta sabato 20 aprile dalle 8.30 alle 16.30

Municipio VIII: la sede di Via Benedetto Croce 50 sarà aperta sabato 20 aprile dalle ore 8.30 alle ore 15.30

Municipio IX: la sede di Viale Ignazio Silone, Primo Ponte sarà aperta sabato 20 aprile dalle ore 8.30 alle ore 16.30

Municipio XII: la sede di Via Fabiola 14 sarà aperta sabato 20 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Municipio XIV: la sede di P.zza Santa Maria della Pietà, 5 sarà aperta sabato 20 aprile dalle ore 9.00 alle ore 16.00

Ex Pit: Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e Via Petroselli 52: sabato 20 aprile 8.30-16.30, domenica 21 aprile 8.30-12.30.