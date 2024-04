video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 21 aprile 2024: temperature rigide e sole Che tempo fa oggi a Roma e nel Lazio: temperature rigide e sole, temporali in arrivo da martedì. Ecco le previsioni per domenica 21 aprile 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Beatrice Tominic

Sole e qualche nuvola. Una tregua rispetto al ritorno dell'inverno che si prospettava per questa seconda metà di aprile? Non ancora. E lo dimostrano le temperature rigide di questi giorni, comprese fra una minima di 2 gradi centigradi attesa a Rieti e una massima di 18 a Frosinone, Latina e Roma.

Che tempo fa oggi a Roma

A Roma, in cui oggi si festeggiano i Natali della città, il meteo regala una giornata splendida, ma fredda. Per l'intera di oggi è previsto bel tempo, con cielo terso privo di nuvole e il sole, precipitazioni assenti e vento fra il debole e il moderato. Le temperature, come anticipato, sono comprese fra la massima di 18 gradi e una minima di 7, attesa soltanto nelle prime ore della mattina.

Il tempo nelle province della regione

Come scrive Il Meteo.it, esclusa qualche nuvola nel Frusinate, il cielo è limpido ovunque e mostra il sole. A Rieti il termometro, come anticipato, tocca la minima di 2 gradi centigradi, a Viterbo di 3: in entrambi i casi la massima, invece, è di 16 gradi centigradi. Nel tardo pomeriggio nei settori più appenninici del Reatino compare qualche nuvola, mentre nelle zone della Tuscia le nubi arrivano soltanto in tarda serata. Si tratta di un breve assaggio di ciò che vedremo nei giorni successivi: lunedì nuvoloso e un martedì piovoso, con precipitazioni anche a carattere di temporale, soprattutto a Rieti.

Pioggia a partire da martedì anche a Latina, da mercoledì a Frosinone: entrambi le province, però, in questa domenica si salvano. Sole per tutto il giorno nel capoluogo pontino, dove il termometro si muove fra i 6 e i 18 gradi centigradi. Qualche nuvola, dal tardo pomeriggio, anche in Ciociaria dove, invece, le temperature sono comprese fra i 5 e i 18 gradi.