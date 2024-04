video suggerito

Pioggia e freddo a Roma e nel Lazio, torna la neve di aprile: imbiancati Terminillo e Filettino Pioggia, grandine e calo delle temperature: a metà aprile, dopo dieci anni, torna anche la neve anche a bassa quota. E i meteorologi annunciano il brutto tempo fino a fine aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

La neve del 19 aprile 2024 sul Terminillo da una web cam live, foto dalla pagina Facebook "Per tutti quelli che vogliono la neve a Roma".

Drastico calo delle perturbazioni e precipitazioni sparse, anche a forma di rovescio, in tutta la regione Lazio. Che, tradotto, può voler dire temporali nelle città, ma fiocchi di neve anche a bassa quota, come si vede nella foto di apertura, nonostante ci troviamo in un periodo di primavera inoltrata. Un meteo che lascia interdetti chi pensava, dopo il 21 marzo, di appendere gli sci al chiodo.

L'aria polare che è in arrivo dalla Scandinavia, invece, porta quasi ad un secondo inverno per il nostro stivale, almeno per i prossimi 10 giorni. Ma non sono esclusi cambi repentini di temperature e perturbazioni che, in alcuni casi, può diventare neve. Uno scenario che si trova completamente in controtendenza con quell'assaggio di estate che ha caratterizzato lo scorso fine settimana, quello fra il 13 e il 14 aprile, con maniche corte nell'entroterra e i primi tuffi al mare nel litorale per due giorni di giugno in aprile.

Grandine e neve anche a bassa quota

Nella giornata di ieri, giovedì 18 aprile, è stata proclamata allerta gialla nella regione Lazio. Oltre alla pioggia, in alcune zone della regione e della capitale, è caduta la grandine. Uno scenario che, però, non è destinato ad escludersi con questo episodio.

"Lo scorso weekend sembrava di essere in AprilGiugno con 32°C anche al Nord, nei prossimi giorni entreremo in una fase rigida simile ad un periodo invernale, AprilGennaio", spiega in un approfondimento Antonio Sanò, direttore de Il Meteo.it. Una situazione che, come da previsioni meteorologiche, annuncia nuove precipitazioni con cali di temperatura anche tra il 24 e il 25 aprile 2024.

La neve del 19 aprile 2024 a Campo Staffi da una web cam live, foto dalla pagina Facebook "Per tutti quelli che vogliono la neve a Roma".

Nevicate anche a bassa quota

E mentre nella regione Lazio piove e grandina, in montagna torna la neve, anche a bassa quota. Ne sono esempi Campo Staffi, Monte Livata, Campocatino e Terminillo, in provincia di Rieti. E nel frattempo sui social network fioccano foto di rifugi imbiancati, con commenti piacevolmente stupiti di trovarsi davanti ad uno spettacolo del genere: in molte zone la neve a metà aprile non si vedeva da oltre 10 anni. Che stiano valutando una nuova apertura degli impianti sciistici?