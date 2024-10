video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi giovedì 3 ottobre 2024: pioggia e temporali Allerta gialla oggi a Roma e nel Lazio: pioggia e temporali attesi in questo giovedì 3 ottobre 2024. temperature comprese fra i 16 e i 28 gradi: ecco le previsioni meteo di oggi.

A cura di Beatrice Tominic

(Getty Images)

Pioggia, temporali e allerta gialla a Roma e nel Lazio nella giornata di oggi, giovedì 3 ottobre 2024. Il bollettino di allerta idrogeologica di colore giallo è stato diramato nel corso del pomeriggio dal dipartimento di Protezione civile regionale, in collaborazione con il numero di emergenza unico 112. Tutte le zone della regione Lazio sono interessate dal maltempo, ma le temperature restano stabili e oscillano da una minima di 16 gradi attesa a Viterbo fino ad una massima di 28, prevista ancora una volta a Viterbo e a Rieti.

Che tempo fa oggi a Roma

Dopo i disagi al traffico e ai mezzi di ieri, per la giornata di oggi nella capitale è atteso un nubifragio. Dopo le prime ore della mattina con il cielo coperto, inizia a piove. La pioggia è attesa a partire dalle 8, prima di una breve pausa nella tarda mattina. I temporali tornano poco dopo, nel primo pomeriggio, dove le precipitazioni si fanno più forti, con il rischio di incappare in temporali. Le temperature, come riporta il Meteo.it, sono comprese fra i 19 e i 21 gradi centigradi.

Che tempo fa nelle province

Pioggia e temporali anche nelle province, dove resta l'allerta maltempo di colore giallo. Le precipitazioni più forti sono attese nel Viterbese dove, secondo le previsioni, sono previste le perturbazioni più forti. Qui la pioggia inizia la mattina con il picco di maggiore intensità atteso per la tarda mattina prima e poi verso le ore 17 del pomeriggio, quando si aggiunge anche una attività elettrica intensa con tuoni, lampi e fulmini. Le temperature oscillano fra i 16 e i 18 gradi. Stessa massima attesa anche nel Reatino, mentre la minima è di 17 gradi centigradi. Anche qui la giornata prevede pioggia dalla mattina fino alla sera, con maggiore intensità attesa verso le 20.

Nel Frusinate il picco di pioggia è atteso intorno alle ore 19, mentre la temperatura oscilla fra i 19 e i 20 gradi. Poco più mite il clima a Latina, dove le temperature sono comprese fra i 20 1 i 21 gradi. Anche nel capoluogo pontino è attesa la pioggia, dalla tarda mattinata fino alla tarda notte, con temporali verso le ore 23.