Allerta gialla sul Lazio: giovedì 3 ottobre piogge, temporali e crollo delle temperature Domani, giovedì 3 ottobre, sono attesi piogge e temporali su tutta la regione. Già da questa notte ci saranno rovesci, con un consistente crollo delle temperature.

A cura di Natascia Grbic

Dalle prime ore di domani il Lazio sarà investito da una forte ondata di maltempo. Lo ha comunicato la Protezione Civile, diramante un avviso di allerta meteo per diverse regioni: tra quelle di colore giallo c'è anche il Lazio. Dalle prime ore di domani, giovedì 3 febbraio, è previsto un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge e temporali su tutte le province.

"L’avviso prevede dalle prime ore di domani, giovedì 3 ottobre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e su Abruzzo e Molise, specie settori occidentali, in successiva estensione a Veneto, Friuli Venezia Giulia e Campania – la Protezione Civile in una nota -. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". Insieme alle piogge è previsto anche un abbassamento delle temperature, con le massime che saranno comprese tra diciannove e ventuno gradi.

"Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo – continua la nota – Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione".