Previsioni meteo Roma e Lazio 10 marzo: crollano le temperature, piogge forti tutto il giorno Piogge molto forti sono in arrivo nella giornata di oggi su tutto il Lazio. Previsto anche un forte crollo delle temperature, con massime che non supereranno i quindici gradi.

A cura di Redazione Meteo

Dopo il bel tempo che si è avuto nei giorni scorsi, ora sul Lazio si apre una fase di instabilità che porterà con sé piogge molto forti e temporali. A causare la perturbazione, un vortice ciclonico a ridosso della Penisola Iberica, alimentato da venti freddi in arrivo dalla Scandinavia. Questo porterà con sé un'ondata di maltempo con piogge e temporali che dureranno per tutta la settimana. Non solo sul Lazio ovviamente, ma in tutta Italia. Per tornare a vedere il sole bisognerà attendere l'arrivo della prossima settimana, quando il vortice sarà passato e lascerà spazio a un clima più primaverile.

I venti freddi porteranno con sé anche un forte crollo delle temperature. In alcune zone del Lazio il termometro è riuscito ad arrivare nelle ore più calde anche sopra i venti gradi, con picchi di ventitré di massima a Latina nella giornata di ieri. Un clima chiaramente insolito per il periodo, e che ricorda la primavera inoltrata. Da oggi, invece, si avrà un forte crollo delle temperature, con massime che non arriveranno oltre i sedici gradi previsti nella città di Roma, mentre nelle altre province il clima sarà ancora più rigido.

A Roma in particolare sono previste piogge per tutta la giornata, molto abbondanti la mattina e un po' più leggere nel pomeriggio. Le temperature, invece, oscilleranno tra tredici e sedici gradi. Temperature tra undici e quattordici gradi a Frosinone, con piogge forti per tutto il giorno, così come a Latina, dove la massima non andrà oltre i quindici gradi. A Rieti piogge forti la mattina e più leggere nel pomeriggio, con le minime a dieci gradi e le massime a sedici, mentre a Viterbo ci saranno piogge solo la mattina e le massime che non supereranno i quindici gradi.