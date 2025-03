video suggerito

Maltempo a Roma 22 marzo: strade allagate dalla pioggia, forte vento e temporale sulla città Pioggia, forte vento e temporale imperversano su Roma e Lazio sabato 22 marzo. Sono centinaia le chiamate ai vigili del fuoco e alla protezione civile per interventi dovuti al maltempo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'ondata di maltempo sta imperversando su Roma. Per oggi, sabato 22 marzo, si attendono pioggia, forte vento e un temporale. Il maltempo, come annunciato nei giorni scorsi dagli esperti, andrà avanti per tutta la giornata, con una perturbazione che interessa gran parte del Lazio.

Sono centinaia le chiamate arrivate a vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine con la richiesta d'interventi legati al maltempo da stamattina presto, per alberi o rami caduti e per strade allagate in vari quadranti della città. La protezione civile ha informato che sono state attivate le strutture territoriali preposte a far fronte alle emergenze.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 22 marzo

Oggi, sabato 22 marzo termina la fase stabile e soleggiata di questi ultimi giorni, caratterizzati da un promontorio di alta pressione. Già da ieri il tempo ha iniziato a cambiare, con l'arrivo di una prima perturbazione atlantica dovuta da un vortice ciclonico sulle coste nordoccidentali della Francia. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it siamo in un fronte instabile, con precipitazioni potranno risultare anche di forte intensità, accompagnate da intensi temporali.

Oggi dovrebbero cadere fino a 5 millimetri di pioggia. Riguardo alle temperature si registra un calo, come minime e massime che in giornata oscilleranno tra 11 e 18 gradi. Verso la serata di oggi è previsto un miglioramento, resteranno le nubi.

Le previsioni del meteo a Roma per domani

Domani, domenica 23 marzo, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano un parziale miglioramento. Sulla regione non dovrebbe piovere, il cielo resta coperto da nubi. Le temperature oscilleranno tra minime di 9 e massime di 19 gradi e il vento soffierà da debole a moderato.