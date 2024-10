video suggerito

Non solo guasti e traffico, in arrivo una 'bomba d'acqua' a Roma: quando è previsto il nubifragio Oggi treni fermi e traffico in tilt per un incendio, ma domani, giovedì 3 agosto, potrebbe andare addirittura peggio: non solo pioverà tutto il giorno, ma è prevista una vera e propria 'bomba d'acqua' sulla città di Roma in serata.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Treni fermi per un guasto alla linea, traffico completamente bloccato nel quadrante Nord-Ovest a causa della chiusura, per incendio, della Galleria Giovanni XXIII. Quella di oggi, mercoledì 2 ottobre, è una mattinata particolarmente complicata per la mobilità a Roma. Ma domani, giovedì 3 agosto, potrebbe andare addirittura peggio: non solo pioverà tutto il giorno, ma è previsto un vero e proprio nubifragio, soprattutto nel corso del pomeriggio e della serata. Presumibilmente nelle prossime ore la Protezione civile del Lazio diramerà un'allerta meteo proprio per la giornata di domani, valida per la città di Roma e per le zone interne del Lazio.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, sono previste precipitazioni lungo tutto l'arco della giornata, ma soprattutto nelle ore serali e nello specifico intorno all'ora di cena. In quelle ore potrebbe cadere sulla città una ‘bomba d'acqua' che causerà probabilmente disagi e lunghe code in strada. Per il fondatore del popolare sito di previsioni meteo, Antonio Sanò, il maltempo più estremo colpirà il centro Italia, e anche la Capitale nella giornata di giovedì, come abbiamo visto: "I nostri modelli indicano Terni, Ancona e Roma come le prime 3 città con i maggiori accumuli di pioggia in 24 ore".

In 24 ore i meteorologi prevedono fino a 100 millimetri di pioggia su Lazio, Umbria e Marche. Come detto, la zona di Roma potrebbe essere una delle più colpite dal nubifragio, ma attenzione anche alle zone interne e soprattutto quelle montuose in provincia di Rieti e di Frosinone.

Anche secondo i meteorologi del sito 3bMeteo, pioverà lungo tutto l'arco della giornata, ma soprattutto in serata, quando sono previsti 22 millimetri di pioggia al suolo nella città di Roma. Temperature in netto calo, con le minime intorno a 16 gradi e le massime che non supereranno nella Capitale i 20 gradi nelle ore più calde.