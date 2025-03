Trasporta un divano sul monopattino: l’incredibile scena nel traffico di Roma Il video ha fatto il giro dei social: un uomo ha trasportato un divano a due posti su un monopattino elettrico lungo via Prenestina a Roma. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Tata

Roma, città eterna ma anche capitale del traffico che ogni giorno mette a dura prova la pazienza di ogni cittadino. Ma forse una scena simile davvero non si era ancora vista lungo le strade della città. Pensate: l'ora di punta, il traffico completamente bloccato su via Prenestina in direzione fuori Roma, all'improvviso spunta un uomo su un monopattino. Dietro di lui, appoggiato sul mezzo elettrico, un divano a due posti di colore azzurro.

Non è uno scherzo, né la trovata di un film. E' tutto vero: un uomo ha pensato di trasportare un divano nel traffico di Roma a bordo di un monopattino elettrico preso a noleggio. Come è facile intuire, non è lecito servirsi del mezzo in questo modo e, stando a quanto si apprende, il signore è stato fermato e multato poco dopo da una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale.

Il video, ripreso da un motociclista, ha fatto il giro dei social. L'uomo ha avvicinato il monopattino (con il cellulare presumibilmente in mano e quindi commettendo anche lui un'infrazione), ha ripreso la scena e ha esclamato: "Guarda questo su via Prenestina oh…. te devo ripiglià guarda…. cioè questo co un monopattino sta a portà un divano su via Prenestina".