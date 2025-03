Maltempo a Roma, in arrivo nubifragio nel pomeriggio di oggi

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Previsti forti temporali nel pomeriggio di oggi, mercoledì 2 marzo, in tutto il Lazio. In arrivo dal mare un vasto fronte perturbato che porterà precipitazioni soprattutto nella seconda parte della giornata. Attualmente sta piovendo a Roma e in provincia, ma si tratta di piogge di debole o media intensità. Tra le 16 e le 18, invece, dovrebbero arrivare veri e propri temporali con notevoli accumuli a terra.

Secondo quanto riporta la pagina Facebook ‘Meteo Neve Roma e Castelli' "il fronte è molto esteso e interesserà tutto il Lazio, entro la mezzanotte si potrebbero superare i 70/80 millimetri di pioggia in alcune zone".

Per la giornata di oggi la Protezione Civile del Lazio aveva diramato un'allerta gialla per criticità idrogeologica e idraulica. Allerta verde per quanto riguarda la criticità idrogeologica per temporali.

La Protezione Civile informava nel bollettino di "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in Zone di Allerta, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità, con validità dal mattino di domani, 12/03/2025 e per le successive 18-24 ore".

Un leggero miglioramento è previsto nella tarda serata. La giornata di domani, seppure migliore dal punto di vista meterologico rispetto a quella di oggi, sarà caratterizzata da piogge deboli in mattinata e nel primo pomeriggio a Roma e provincia, con un graduale miglioramento nel corso della serata. Perturbata anche la giornata di venerdì, mentre per quanto riguarda il weekend le previsioni sono ancora incerte.