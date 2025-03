Violento nubifragio e fulmini a Roma e sui Castelli Romani: allagato il casello dell’A1 Violento nubifragio sui Castelli Romani. Allagato il casello dell’autostrada A1 a San Cesareo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un violento nubifragio si sta abbattendo dalle ore 21 circa di oggi, lunedì 10 marzo, sui Castelli Romani e nelle zone a Sud e a Est di Roma. Sono previste piogge copiose per tutta la notte, mentre già nella mattinata di domani il tempo dovrebbe migliorare. Si segnalano forti temporali in atto a Tor Bella Monaca e in tutti i comuni dei Castelli Romani. Come si vede dalla mappa, è arrivata dal mare una linea temporalesca che ha portato violente piogge sulla zona a Sud di Roma. Si segnalano anche moltissimi fulmini.

San Cesareo, allagato il casello dell'autostrada A1

Diverse strade, segnalano i cittadini sui social, sono diventate praticamente fiumi.

La pagina Facebook Meteo Neve Roma e Castelli segnala l'allagamento del casello dell'Autostrada A1 a San Cesareo. "Lunga linea temporalesca in entrata sui Castelli che dovrebbe espandersi anche su Roma nelle prossime ore", segnalava intorno alle 21 la stessa pagina Facebook.