video suggerito

Chiusa la Galleria Giovanni XIII: invasa dal fumo per un furgone in fiamme, traffico in tilt Un furgone ha preso fuoco nella Galleria Giovanni XIII che è stata chiusa stamattina presto lungo entrambi i sensi di marcia. La galleria è stata invasa dal fumo, con gli automobilisti in transito che l’hanno attraversata con difficoltà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il fumo nella Galleria Giovanni XIII

La Galleria Giovanni XIII è chiusa lungo entrambi i sensi di marcia. Gli automobilisti si sono trovati a guidare tra il fumo, con una visibilità notevolmente ridotta, quasi impossibile. È successo nella mattinata presto di oggi, mercoledì 2 ottobre. A provocare il fumo è stato un furgone in fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso e decine di pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, per gestire la circolazione e scongiurare incidenti stradali.

La galleria è stata temporaneamente chiusa, per agevolare l'intervento di spegnimento del veiolo in fiamme e per mettere in sicurezza la strada. Terminato l'intervento la galleria verrà riaperta. Da quanto si apprende al momento non ci sono feriti, né intossicati.

Leggi anche Chiusa via Colombo per una deformazione della strada: traffico in tilt e chilometri di code

Traffico in tilt per l'incendio nella galleria Giovanni XIII

Inevitabili i disagi alla circolazione stradale, con il traffico in tilt sul quadrante Nord della Capitale. Le auto sono rimaste incolonnate lungo via Trionfale, dove si vedeva una nube nera per l'incendio nella galleria Giovanni XIII. C'è un gran dispiegamento di pattuglie di vigili urbani, impegnati per decongestionare il traffico. Una mattinata di passione per gli automobilisti romani e per i pendolari, che hanno preso l'auto dopo il guasto che ha interessato le linee ferroviarie alle stazione di Roma Tiburtina e Roma Termini con ritardi, modifiche, cancellazioni.

Caos a Termini, treni cancellati e in ritardo fino a un'ora

Una mattinata di passione quella di oggi, a causa di un guasto agli impianti di circolazione nelle stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina. I disagi si sono registrati su tutte le linee ferroviarie di Roma, già dal mattino presto, negli orari in cui i pendolari si spostano diretti a Roma per raggiungere il posto di lavoro.

Lungo la Fl3 il primo treno in servizio proveniente da Viterbo e diretto verso Roma si è fermato in galleria nella stazione Balduina per una ventina di minuti intorno alle 6.30 e poco prima delle 7 il capotreno ha annunciato che i passeggeri sarebbero dovuti scendere perché il convoglio non avrebbe proseguito la marcia. Un fiume di persone si è riversato in strada in cerca di autobus e taxi, altri sono andati a piedi fino alla prima metropolitana utile.