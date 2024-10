video suggerito

Allerta meteo a Roma e nel Lazio 19 ottobre: pioggia intensa, forti raffiche di vento e temporali Pioggia intensa, forti raffiche di vento e temporali, sono le previsioni a Roma e nel Lazio per sabato 19 ottobre. La protezione civile ha diramato l’allerta meteo gialla da stasera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 18 ottobre. La Direzione emergenza, protezione civile e Nue 112 della Regione Lazio ha emesso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse a partire dalla serata e notte di oggi, venerdì 18 ottobre e per le successive 18-24 ore. Si attendono sul Lazio "precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". La protezione civile ha avvisato i cittadini di aver allertato tutte le strutture del territorio, che sono pronte ad intervenire in caso di necessità.

Allerta gialla criticità idrogeologica e idraulica

L'allerta gialla emanata dal dipartimento di protezione civile della regione Lazio comprende tutte le province della regione. A rientrare nell'allerta gialla per le previsioni meteorologiche sono i bacini costieri del Nord, il bacino del medio Tevere, l'Appennino di Rieti, i bacini di Roma, all'Aniene, i bacini costieri del sud e il bacino del Liri.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, 19 ottobre

Pioggia e temporali si attendono già a partire da stasera. La giornata di domani invece, sabato 19 ottobre, a Roma e nel Lazio come annunciano le previsioni de IlMeteo.it si attendono precipitazioni di notte, al mattino e di pomeriggio, con un miglioramento di sera, che vedrà un cielo coperto. La pioggia cadrà abbondante di notte fino a 7 millimetri, moderata al mattino, forte nel pomeriggio fino a 10 millimetri e sarà assente o moderata di sera. Sabato infatti, come spiegano gli esperti, una forte perturbazione transita sulla regione, pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di maltempo. Le temperature massime arrivano fino a 20 gradi, mentre le minime restano grossomodo stazionarie e i venti soffiano di Scirocco.