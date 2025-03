video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 9 marzo: cielo nuvoloso, si prepara il maltempo Ultima giornata senza piogge in tutto il Lazio. Oggi le temperature si alzeranno fino a sfiorare quasi i venti gradi, ma già da domani è in arrivo un netto peggioramento, con piogge e temporali.

A cura di Redazione Meteo

Dopo giorni in cui il meteo è stato segnato dal bel tempo, adesso nel Lazio si prepara ad arrivare il maltempo. Oggi, domenica 9 marzo, sarà – almeno per ora – l'ultimo giorno senza piogge, anche se sono già visibili i segni di peggioramento. Il cielo sarà nuvoloso su gran parte della regione per effetto di una perturbazione che sta per abbattersi su numerose regioni. Da domani, infatti, su tutta la regione si avranno piogge e temporali, con precipitazioni molto abbondanti e grosso rischio di allagamenti.

A causare la perturbazione, come riportato dagli esperti del meteo.it, un " profondo vortice ciclonico a ridosso della Penisola Iberica, alimentato, a sua volta, da venti freddi in discesa dalle rigide terre della Scandinavia". Le condizioni atmosferiche sono quindi destinate a peggiorare, e gli effetti della perturbazione non si esauriranno prima di una settimana.

Andiamo a vedere nello specifico come sarà il meteo nella giornata di oggi, domenica 9 marzo, in tutte le province del Lazio. A Roma il cielo sarà nuvoloso per tutta la giornata, con temperature tra dodici e diciotto gradi. A Frosinone la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso e temperature tra sette e sedici gradi, mentre a Latina le minime saranno a dodici gradi e le massime a diciassette. Anche qui il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Temperature tra otto e diciassette gradi a Rieti, dove il cielo sarà nuvoloso, e tra nove e diciassette gradi a Viterbo. In nessuna delle province per oggi sono previste piogge, ma è evidente come il maltempo stia per arrivare. Già a partire da domani, sono attese in tutta la regione piogge e temporali.