Cosa fare sabato 20 e domenica 21 aprile 2024 a Roma e dintorni: tutti gli appuntamenti del weekend Cosa fare durante il weekend di sabato 20 e domenica 21 aprile? Natale di Roma, il Villaggio per la Terra e infine il roseto comunale. Ecco tutti gli appuntamenti di Roma e dintorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Nuovo appuntamento con gli eventi del weekend nella città di Roma e dintorni, per staccare la spina dallo stress settimanale e godersi alcuni momenti di relax all'insegna del romanticismo, del divertimento, dei dolci e della cultura. Sabato 20 e domenica 21 aprile spazio ai festeggiamenti del compleanno di Roma e "il suo Natale"; al Villaggio per la Terra sulla terrazza del Pincio e nell'area del Galoppatoio a Villa Borghese. Sperando nell'aiuto del bel tempo primaverile, è l'occasione perfetta per una prima passeggiata romantica insieme al vostro compagno o alla vostra compagna al roseto comunale. Non dimentichiamo poi il buon cibo, con la Festa del Maritozzo a Ostiense da Eataly. E per chi ama la musica classica, appuntamento ad Anguillara Sabazia con il primo spettacolo gratuito della rassegna "Nobili arti in nobili terre".

Il gruppo storico Romano al Circo Massimo

Il gruppo storico Romano rievoca l'assassinio di Giulio Cesare (Immagine di repertorio LaPresse)

Il gruppo storico Romano riscopre le tradizioni dell'Antica Roma e le mantiene vive nel ricordo dell'antico splendore della sua arte e cultura. Sono trent'anni di attività per l'associazione che rievoca i momenti più importanti della storia della città di Roma. Il gruppo si occupa con passione e rigore della rievocazione di eventi storici antichi e promuove i suoi aspetti civili e religiosi antichi. Nelle giornate di sabato 20 aprile e domenica 21 aprile saranno presenti al Circo Massimo con tante iniziative: come, ad esempio, il torneo dei gladiatori e la partita di Harpastum – un lontano parente del calcio – il sabato; la domenica invece la rievocazione del tracciato del solco, l'atto fondativo di Roma.

Il Natale di Roma nei Musei Civici

Ingresso al Museo Carlo Bilotti.

Dal 19 al 22 aprile quattro giorni di visite guidate, eventi e laboratori nei musei civici per festeggiare il 2777 compleanno della Capitale, il Natale di Roma. Tra gli appuntamenti da prendere in considerazione sicuramente l'esposizione di 80 opere a grandezza naturale dell'artista Manuel Felisi al museo Carlo Bilotti a Villa Borghese. Il progetto, dedicato al mondo animale, è realizzato su grandi tavole di legno e rappresenta l'insieme di opere bidimensionali e interventi di digital art. Così come la mostra dedicata alla carriera di Giancarla Frare al Casino dei Principi in Villa Torlonia: la conservazione del ricordo attraverso la mappatura di ciò che si vuole sottrarre all'oblio.

La mostra "Rome for Peace" per dire no alle guerre

Piazza del Campidoglio (Foto archivio)

Un'esposizione di disegni realizzati da bimbi di tutto il mondo per dire no alla guerra. La mostra in piazza del Campidoglio a Roma il 21 aprile, dalle ore 10 alle ore 18 e vuole inviare un messaggio di Pace da parte dei bambini delle scuole primarie e dell'infanzia di tutti i continenti. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Presidenza dell'Assemblea capitolina e l'Associazione Colors for Peace, già nota in città per la mostra al Colosseo durante la Giornata Internazionale della Pace.

Il gioco di luce al Pantheon

Fila di turisti per entrare al Pantheon (Foto di repertorio LaPresse)

Una volta all'anno i raggi del sole penetrano nell'oculo del Pantheon alle 12 in punto illuminando la porta di bronzo d'ingresso, quella dove oggi entrano i visitatori ma da cui tanti anni fa accedeva l'imperatore. I giochi di luce furono progettati al momento della costruzione del Pantheon da parte di Agrippa.

La festa del maritozzo da Eataly

Tagliato a metà e farcito con panna montata oppure le varianti salate ripiene di carne, pesce o verdure? Dal 19 al 21 aprile, torna a Eataly a Roma Ostiense la "festa del maritozzo". Si accede gratuitamente nella struttura ma l'iniziativa è a pagamento. Tanti gli stand disponibili: dalle farciture con zabaione, chantilly al pistacchio, tiramisù o sacher, ricotta, crumble al cioccolato e fluer de sel, fino alle proposte con melanzane, riduzione di pomodoro e salsa al basilico. Tra gli ospiti alcune delle insegne romane più amate: Bottega Ioli e Matteucci, Fortunato e De Santis Santa Croce.

La riapertura del roseto comunale

Domenica 21 aprile riapre il roseto comunale di Roma per tutti gratuitamente. Gli orari di apertura sono dalle ore 8.30 alle 19.40 fino alla metà di giugno. Anche le visite guidate sono gratuite. La collezione dispone di circa 1100 esemplari tra rose botaniche, antiche e moderne. Si possono osservare anche la Rosa Chinensis Virdiflora dai petali di color verde, la Rosa Chinensis Mutabilis che cambia colore con il trascorrere dei giorni e la Rosa Foetida, maleodorante.

Tra sport, scienze e musica: il Villaggio per la Terra

Immagine di Repertorio profilo Facebook "Villaggio per la Terra"

Dal 18 al 22 aprile le iniziative del Villaggio della Terra sulla terrazza del Pincio e nel Galoppatoio a Villa Borghese. Numerosi gli appuntamenti tra spettacoli, esibizioni musicali e artistiche, laboratori e giochi. L'ingresso è gratuito e gli eventi sono legati a temi come la natura, lo sport e la musica per onorare l'Earth Day, la 54esima Giornata mondiale della Terra. Tra le novità di quest'anno il Villaggio della Mobilità Sicura e Sostenibile.

La passione per l'arte musicale ad Anguillara

Il borgo di Anguillara

Il primo di quattro appuntamenti "Nobili Arti e Nobili Terre in Musica 2024" è il 21 aprile ad Anguillara Sabazia a partire dalle ore 19. La chiesa di San Francesco ospita il concerto ‘Sul filo delle emozioni', con le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. Ad eseguirle il duo dei maestri, beniamini del territorio laziale, Massimiliano Tisano al pianoforte e Fabrizio Paoletti al violino, per poi passare all'esibizione del giovane Simone Colucci, altro pianista. L'ingresso è gratuito.