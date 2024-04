video suggerito

Quando visitare il roseto comunale a Roma in primavera 2024: orari e giorni di apertura aggiornati Il roseto comunale di Roma è un parco a ingresso libero e gratuito e riapre al pubblico il 21 aprile dalle ore 8.30 alle 19.40. Turisti e cittadini potranno visitare anche un’area con nuove varietà di rose dal 19 maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il roseto comunale di Roma riapre al pubblico domenica 21 aprile 2024, dalle ore 8.30 alle 19.40, fino alla metà di giugno. L'ingresso è gratuito per tutti, si possono osservare circa 1100 specie di rose durante la fioritura, provenienti da tutto il mondo. Dal 19 maggio sarà visitabile anche l'area del concorso per le nuove varietà di rose, che si svolge ogni anno a Roma, nel terzo sabato del mese di maggio, all'interno della sede del parco. La riapertura è in occasione del Natale di Roma. Ecco tutte le informazioni necessarie per visitare il roseto durante la fioritura e quali fiori ospita.

Orari di apertura del roseto comunale di Roma in primavera 2024

Il roseto comunale di Roma è visibile al pubblico solo nei periodi di fioritura primaverile o autunnale, due settimane ad ottobre. L'orario di apertura primaverile delle visite a partire dal 21 aprile 2024 è dalle ore 8.30 alle 19.40.

Le visite guidate sono gratuite, ma è necessaria la prenotazione

Le visite guidate al roseto di Roma sono gratuite e sono disponibili solo nei periodi di fioritura primaverile e autunnale. Il roseto è visitabile anche da persone con disabilità e sono ammessi da cani di piccola taglia, obbligatoriamente al guinzaglio. Gli aggiornamenti vengono comunicati sul sito istituzionale e del Dipartimento Tutela Ambientale. Per fare una visita guidata all'interno del roseto Comunale è necessario prenotare e lo si può fare inviando email a rosetoromacapitale@comune.roma.it o chiamando il numero 065746810.

Leggi anche Giornate FAI di primavera 2024 a Roma e nel Lazio, i luoghi da visitare il 23 e 24 marzo

La collezione delle rose del roseto comunale di Roma

Il roseto comunale di Roma ospita una collezione di rose provenienti da tutto il mondo, persino dalla Cina e dalla Mongolia. Sono circa 1100 esemplari tra rose botaniche, antiche e moderne. Si possono osservare anche specie particolari come: la Rosa Chinensis Virdiflora, dai petali di color verde, la Rosa Chinensis Mutabilis, che cambia colore con il passare dei giorni e la Rosa Foetida, una rosa maleodorante. Nella parte in basso, più piccola, si trovano i settori delle nuove varietà di rose partecipanti al Premio Roma, disponibili dal 19 maggio, che dal 1933, anno della prima edizione del premio sul Colle Oppio, vincono questa manifestazione.