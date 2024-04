video suggerito

Appia Run 2024 a Roma: orari, percorso della gara, strade chiuse e bus deviati il 21 aprile Appuntamento domenica 21 aprile 2024 con l'Appia Run, evento sportivo composto da gara competitiva e una non competitiva: gli orari, il percorso della gara e le modifiche alla viabilità.

A cura di Beatrice Tominic

Una foto della partenza dell'Appia Run dalla corsa dello scorso anno. Foto da Facebook.

Appuntamento per domenica 21 aprile 2024 a Roma, con un nuovo evento sportivo tutto da correre. Si tratta dell'Appia Run, organizzata proprio in coincidenza con il Natale di Roma. Si tratta della venticinquesima edizione dell'iniziativa sportiva. L'inizio dell'evento è previsto alle ore 7 con la chiusura del traffico in viale delle Terme di Caracalla, con partenza alle ore 9 per la gara non competitiva e alle 9.30 per quella competitiva. L'arrivo, con la conseguente riapertura al traffici, è previsto per le 11.45 circa.

Non solo strade chiuse, ma anche deviazioni delle linee di autobus o limitazioni di percorso: questo è quanto si prevede per la giornata, come si legge anche sul sito ufficiale di Roma Mobilità.

Seimila gli iscritti all'evento sportivo. "Per questa edizione correremo nella storia, con un’attenzione sempre più mirata nei confronti dell’ambiente, nell'Appia Antica e nel Parco della Caffarella", ha dichiarato l'organizzatore Roberto De Benedittis. Cinque i tipi di terreno su cui si articola la corsa, primi fra tutti asfalto e sampietrini.

Gli orari della Appia Run 2024 e il percorso della gara da 13 km

Come anticipato, la giornata sportiva inizia alle ore 7, con le chiusure al traffico. Le corse però partono alle ore 9. I primi a partire sono tutte e tutti coloro che partecipano alla corsa non competitiva, mezz'ora dopo è prevista la partenza degli atleti e delle atlete in gara.

La gara competitiva si articola in un percorso di 13 chilometri. Si parte da via delle Terme di Caracalla e si procede verso piazzale Numa Pompilio, via di Porta San Sebastiano, l'Appia Antica, via di Cecilia Metella, l'Appia Pignatelli, via della Caffarella e di nuovo via Appia Antica. Il percorso continua su via di Porta Ardeatina, via Cristoforo Colombo, via Cilicia e viale Marco Polo. Poi via Odoardo Beccari, via Guerrieri, viale Giotto, viale Guido Baccelli da cui, infine, si trova al punto di partenza in via delle Terme di Caracalla.

Il percorso della corsa non competitiva da 5km

La gara non competitiva, invece, prevede un percorso più breve. Il punto di partenza è lo stesso, via delle Terme di Caracalla, ma poi si procede per Piazzale Numa Pompilio, via di Porta San Sebastiano, via di Porta Ardeatina, via C. Colombo, via Cilicia, via Marco Polo, via Odoardo Beccari, via C. Colombo, via di Porta Ardeatina, Largo Giovanni Chiarini, via Guerrieri, viale Giotto, viale Guido Baccelli, largo Vittime del terrorismo, Stadio delle Terme di Caracalla.

Oltre a questi appuntamenti, anche "Il Fulmine dell'Appia", dedicato ai più piccini, all'interno dello Stadio Nando Martellini.

Strade chiuse il 21 aprile per la Appia Run 2024

Coma anticipato, per permettere il passaggio delle gare molte strade della zona prevedono chiusure al traffico nell'intera mattinata di domenica. Ecco le strade chiuse al traffico domenica 21 aprile 2024 per l'Appia Run:

via delle Terme di Caracalla,

piazzale Numa Pompilio,

via di Porta San Sebastiano,

via Appia Antica,

via di Cecilia Metella,

via Appia Pignatelli,

via della Caffarella,

via di Porta Ardeatina,

via Cristoforo Colombo,

via Cilicia,

viale Marco Polo,

via Odoardo Beccari,

via Guerrieri,

viale Giotto,

viale Guido Baccelli.

I bus Atac deviati a Roma il 21 aprile 2024

Con le strade chiuse, di conseguenza si attendono anche diverse modifiche al traffico degli autobus Atac e Roma Tpl che attraversano la zona. In particolare, subiscono modifiche o limitazioni di percorso le linee bus:

30,

118,

160,

218,

628,

660,

671,

714,

715,

792.