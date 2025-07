Lazio Pride a Ostia il 12 luglio: orari, percorso del corteo e strade chiuse

Si terrà domani, sabato 12 luglio, il Lazio Pride a Ostia. La manifestazione partirà alle 17 da piazzale della Stazione del Lido per arrivare al Pontile, passando per il monumento dedicato a Pasolini.

Foto da Instagram Lazio Pride

Il 12 luglio è in programma la manifestazione a Ostia per il Lazio Pride, evento culmine della Pride Week, che questa settimana si è svolta su tutto il territorio del litorale. Il corteo partirà alle 17 da piazzale della Stazione del Lido per arrivare al Pontile, passando per il monumento dedicato a Pier Paolo Pasolini. Per consentire al corteo di attraversare la città, saranno apportate modifiche alla viabilità del quadrante di Ostia, che rimarranno in vigore per tutta la durata della manifestazione.

La settimana di eventi, dal titolo “Corpi indecorosi. Desiderio, giustizia e resistenze queer”, tornerà poi a Rieti il prossimo 13 settembre per un’altra Pride Week.

Gli orari del Lazio Pride a Ostia il 12 luglio

La manifestazione a Ostia per il Lazio Pride inizierà alle 17. Non si conosce l’orario di chiusura del corteo, che però potrebbe durare circa un paio d’ore.

“Sarà una giornata di festa, di lotta e di visibilità – le parole degli organizzatori del corteo, che invitano a partecipare all’evento –. Portate i vostri colori, le vostre bandiere, la vostra voce!”

Il percorso del corteo a Ostia per il Lazio Pride: la mappa

Il corteo partirà alle 17 da piazzale della Stazione del Lido e passerà per: viale Paolo Orlando, viale della Vittoria, lungomare Paolo Toscanelli, piazza Anco Marzio.

È prevista una tappa al monumento dedicato a Pier Paolo Pasolini, prima dell’arrivo al Pontile di Ostia, punto finale della manifestazione.

Strade chiuse, divieti di sosta e modifiche alla viabilità

Il Municipio X ha segnalato modifiche alla viabilità in occasione del Lazio Pride. Dalle 13 fino al termine della manifestazione sarà in vigore il divieto di fermata in:

piazza della Stazione del Lido (in prossimità dell’intersezione con via dei Pallottini)

lungomare Paolo Toscanelli (altezza piazza Anco Marzio)

lungomare Paolo Toscanelli, carreggiata lato entroterra (altezza stabilimento “Battistini”).

È inoltre previsto il divieto di transito durante il passaggio del corteo su:

viale della Vittoria (carreggiata direzione Lungomare, nel tratto compreso tra via Paolo Orlando e piazzale Magellano)

viale Paolo Orlando (carreggiata direzione viale Capitan Casella)

Il Municipio avverte che "la chiusura di piazzale dei Ravennati e di qualsiasi altra area interessata dall’evento, compresa quella del punto di ritrovo e partenza del corteo, sarà decisa e attuata in base all’affluenza di persone, per ovvie ragioni di sicurezza o per motivi di ordine pubblico su disposizione della Questura". Inoltre, "lungo tutto il percorso si effettueranno chiusure a vista, e ogni intersezione sarà presidiata dal personale del Comando di Polizia Locale Roma Capitale – X Gruppo Municipale Mare o da personale ausiliario. Tutte le strade che intersecano il percorso della manifestazione potranno essere chiuse temporaneamente, con obblighi direzionali imposti dal personale della P.L.R.C. presente sul posto".