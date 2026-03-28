Manifestazione oggi a Roma, orari e percorso del corteo No Kings: strade chiuse e bus deviati Atac
Oggi, sabato 28 marzo, è in programma a Roma la manifestazione No Kings, "contro i re e le loro guerre". La partenza del corteo è prevista alle ore 14 da Piazza della Repubblica per arrivare in Porta San Giovanni. "Saremo centinaia di migliaia, una grande marcia popolare per invadere Roma e bloccarla con i nostri corpi", ha dichiarato Luca Blasi, portavoce di No Kings Italia e assessore alla Cultura e alla Casa del III municipio. Le autorità, invece, prevedono circa 15mila persone. Per l'occasione sono in programma anche modifiche alla viabilità con strade chiuse, divieti di sosta e linee bus Atac deviate.
Manifestazione il 28 marzo a Roma, orari del corteo No Kings
La manifestazione "contro la guerra, l'autoritarismo e il genocidio", ma anche per chiedere le dimissioni del governo Meloni a seguito del referendum costituzionale sulla giustizia, è in programma a partire dalle 14.00 in piazza della Repubblica. La partenza è invece prevista per le 15.00 per raggiungere Porta San Giovanni.
Il percorso del corteo No Kings a Roma il 28 marzo
Da piazza della Repubblica il corteo No Kings sfilerà per il centro di Roma, attraversando:
- viale Luigi Einaudi,
- piazza dei Cinquecento,
- via Cavour,
- piazza dell’Esquilino,
- via Liberiana,
- piazza di Santa Maria Maggiore,
- via Merulana,
per poi arrivare il piazza di Porta San Giovanni.
Inoltre, dalle 12 alle 14, è annunciata la Marcia degli Invisibili, pre-concentramento che che anticiperà il principale andando da piazza del Colosseo a piazza della Repubblica. Sono previste cento persone, che attraverseranno:
- via degli Annibaldi,
- via Cavour,
- piazza dei Cinquecento,
- viale de Nicola,
- viale Einaudi.
Strade chiuse e divieti di sosta a Roma per il corteo del 28 marzo
In occasione della manifestazione No Kings di oggi sabato 28 marzo a Roma, sono previste chiusure al traffico lungo il percorso del corteo. Inoltre, dalle prime ore del mattino scatteranno i divieti di sosta con rimozione delle auto su via Emanuele Filiberto e viale Carlo Felice, nel tratto che va da piazza di Porta San Giovanni a via Conte Rosso.
Linee bus Atac deviate e limitazioni
Fino alle 19.00, quando dovrebbe terminare la manifestazione No Kings, sono previste deviazioni e limitazioni per le seguenti linee di trasporto pubblico:
- 3Nav,
- 5,
- 14,
- 16,
- 38,
- 40,
- 51,
- 60,
- 64,
- 66,
- 70,
- 71,
- 75,
- 81,
- 82,
- 85,
- 87,
- 90,
- 92,
- 105,
- 117,
- 170,
- 223,
- 310,
- 360,
- 590,
- 649,
- 714,
- 792,
- 910,
- H,
- C2,
- C.
Il piano sicurezza
Per il corteo No Kings di oggi sabato 28 marzo gli organizzatori hanno comunicato alla Questura di Roma una partecipazione di circa 15mila persone. Al momento non è stata resa pubblica alcuna misura di sicurezza particolare, ma l'attenzione è alta come dimostrano anche le parole del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel question time alla Camera: "In occasione della manifestazione di piazza annunciata per il prossimo sabato, confido che tutte le forze politiche si compattino in difesa delle
istituzioni democratiche e nel prendere nettamente le distanze da chi volesse porre in essere comportamenti e azioni violente".
Affermazioni che hanno provocato l'indignazione del leader di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni: "Le parole pronunciate dal ministro Piantedosi sono gravi e preoccupanti: la richiesta preventiva alla forze politiche di una presa di distanza da eventuali azioni violente durante il corteo di sabato prossimo a Roma suonano come una inaccettabile allusione. Se Piantedosi, da cui dipende la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza anche di chi si prepara a scendere in piazza, ha qualche informazione su possibili violenze, ha il dovere di dirlo chiaramente e senza alcun giro di parole", ha detto Fratoianni.