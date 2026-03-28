Manifestazione oggi a Roma, orari e percorso del corteo No Kings: strade chiuse e bus deviati Atac

Immagine di repertorio (Lapresse)

Oggi, sabato 28 marzo, è in programma a Roma la manifestazione No Kings, "contro i re e le loro guerre". La partenza del corteo è prevista alle ore 14 da Piazza della Repubblica per arrivare in Porta San Giovanni. "Saremo centinaia di migliaia, una grande marcia popolare per invadere Roma e bloccarla con i nostri corpi", ha dichiarato Luca Blasi, portavoce di No Kings Italia e assessore alla Cultura e alla Casa del III municipio. Le autorità, invece, prevedono circa 15mila persone. Per l'occasione sono in programma anche modifiche alla viabilità con strade chiuse, divieti di sosta e linee bus Atac deviate.

Manifestazione il 28 marzo a Roma, orari del corteo No Kings

La manifestazione "contro la guerra, l'autoritarismo e il genocidio", ma anche per chiedere le dimissioni del governo Meloni a seguito del referendum costituzionale sulla giustizia, è in programma a partire dalle 14.00 in piazza della Repubblica. La partenza è invece prevista per le 15.00 per raggiungere Porta San Giovanni.

Il percorso del corteo No Kings a Roma il 28 marzo

Da piazza della Repubblica il corteo No Kings sfilerà per il centro di Roma, attraversando:

viale Luigi Einaudi,

piazza dei Cinquecento,

via Cavour,

piazza dell’Esquilino,

via Liberiana,

piazza di Santa Maria Maggiore,

via Merulana,

per poi arrivare il piazza di Porta San Giovanni.

Il percorso del corteo No Kings di sabato 28 marzo

Inoltre, dalle 12 alle 14, è annunciata la Marcia degli Invisibili, pre-concentramento che che anticiperà il principale andando da piazza del Colosseo a piazza della Repubblica. Sono previste cento persone, che attraverseranno:

via degli Annibaldi,

via Cavour,

piazza dei Cinquecento,

viale de Nicola,

viale Einaudi.

Strade chiuse e divieti di sosta a Roma per il corteo del 28 marzo

In occasione della manifestazione No Kings di oggi sabato 28 marzo a Roma, sono previste chiusure al traffico lungo il percorso del corteo. Inoltre, dalle prime ore del mattino scatteranno i divieti di sosta con rimozione delle auto su via Emanuele Filiberto e viale Carlo Felice, nel tratto che va da piazza di Porta San Giovanni a via Conte Rosso.

Linee bus Atac deviate e limitazioni

Fino alle 19.00, quando dovrebbe terminare la manifestazione No Kings, sono previste deviazioni e limitazioni per le seguenti linee di trasporto pubblico:

3Nav,

5,

14,

16,

38,

40,

51,

60,

64,

66,

70,

71,

75,

81,

82,

85,

87,

90,

92,

105,

117,

170,

223,

310,

360,

590,

649,

714,

792,

910,

H,

C2,

C.

Il piano sicurezza

Per il corteo No Kings di oggi sabato 28 marzo gli organizzatori hanno comunicato alla Questura di Roma una partecipazione di circa 15mila persone. Al momento non è stata resa pubblica alcuna misura di sicurezza particolare, ma l'attenzione è alta come dimostrano anche le parole del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel question time alla Camera: "In occasione della manifestazione di piazza annunciata per il prossimo sabato, confido che tutte le forze politiche si compattino in difesa delle

istituzioni democratiche e nel prendere nettamente le distanze da chi volesse porre in essere comportamenti e azioni violente".

Affermazioni che hanno provocato l'indignazione del leader di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni: "Le parole pronunciate dal ministro Piantedosi sono gravi e preoccupanti: la richiesta preventiva alla forze politiche di una presa di distanza da eventuali azioni violente durante il corteo di sabato prossimo a Roma suonano come una inaccettabile allusione. Se Piantedosi, da cui dipende la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza anche di chi si prepara a scendere in piazza, ha qualche informazione su possibili violenze, ha il dovere di dirlo chiaramente e senza alcun giro di parole", ha detto Fratoianni.