Villaggio per la Terra a Roma 2024: gli eventi a Villa Borghese tra sport, scienze e musica Dal 18 al 22 aprile si festeggia l'Earth Day con il "Villaggio per la Terra", cinque giornate dedicate a sport e musica a villa Borghese e sulla terrazza del Pincio.

A cura di Rosario Federico

profilo Facebook "Villaggio per la Terra"

Concerti, talk show, laboratori didattici, attività sportive e street art per celebrare la Giornata mondiale della Terra. Dal 18 al 22 aprile ci sarà il Villaggio della Terra sulla terrazza del Pincio e nell'area del Galoppatoio a Villa Borghese.

Le iniziative saranno legate alla natura, allo sport e alla musica per onorare l'Earth Day, la 54esima Giornata mondiale della Terra, l'evento dedicato all'ambiente fondato dalle Nazioni Unite con miliardi di cittadini coinvolti nei 193 Paesi membri.

Tra le novità di quest'anno, il Villaggio della Mobilità Sicura e Sostenibile per sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale con workshop e incontri formativi. In occasione della prima edizione a Villa Borghese avvenuta nel 2016, papa Francesco si presentò a sorpresa con un lungo intervento.

Gli eventi per adulti e bambini al Villaggio della Terra 2024 a Roma

L'area del Galoppatoio sarà il fulcro dei quattro giorni di eventi con le 17 piazze dell'Agenda 2030, dove ci saranno iniziative sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu come l'ecologia, l'innovazione, i diritti umani e il progresso sociale organizzate sia per grandi che per i bambini.

Numerosi gli appuntamenti tra spettacoli, esibizioni musicali e artistiche, laboratori, incontri dibattiti sui temi della sostenibilità ambientale, sociale e dell'innovazione, con la presentazione di libri, proiezioni di video, giochi e sport.

Il giorno 18 aprile alle ore 18 ci saranno Ambrogio Sparagna e l'Orchestra Popolare Italiana al Galoppatoio. Sulla Terrazza del Pincio invece si esibiranno Leo Gassmann, Giovanni Caccamo e Virginio e il dj set con la partecipazione di Clementino e dei dj di Rds.

L'area scienze e i laboratori

I più importanti istituti di ricerca presenteranno al pubblico strumenti e laboratori per lo studio della Terra e dello Spazio. Durante i cinque giorni di eventi saranno presenti:

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV

l'Istituto Nazionale di Astro Fisica con il suo planetario gonfiabile

laboratori didattici del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR

le aree di Centro Italiano Ricerche Aerospaziale – CIRA

Ente Spaziale Europeo – ESA per illustrare ai visitatori lo stato dell'arte della ricerca oltre l'atmosfera

Agritech, con la promozione delle tecniche più innovative di agricoltura sostenibile.

Il Villaggio dello Sport

Leggende dello sport italiano, atleti in attività, allenatori professionisti e istruttori federali accompagneranno i visitatori nella pratica di alcune discipline sportive nell'area del Villaggio dello Sport tra campi di gioco e installazioni. Nelle precedenti edizioni tra i tanti sportivi hanno partecipato anche Valentina Vezzali, Andrea Lucchetta, Patrizio Oliva, Aldo Montano, Roberto Cammarelle e Clemente Russo.

Nel Villaggio si potranno praticare i seguenti sport e attività ricreative:

calcio

pallavolo

football americano

mini tennis

beach tennis

pickleball

pugilato

arrampicata sportiva

tennis tavolo

calciobalilla

mountain bike

tiro con l'arco

scherma

judo

canottaggio

karate

lotta libera

golf

freccette

equitazione

dama

scacchi

bridge

plogging (un'attività che prevede corsa e raccolta differenziata insieme)

vortex (un attrezzo da lancio)

skymano (gioco con la palla con squadre miste)

Perché si celebra l'Earth Day

Una giornata per onorare la Terra e la pace. L'idea della Giornata mondiale della Terra nasce nel 1969 da una proposta dell'attivista John McConnell, durante una conferenza dell'Unesco a San Francisco, in seguito al disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oil a Santa Barbara, in California. Il primo Earth Day il 21 marzo 1970, in occasione dell'arrivo della Primavera nell'emisfero boreale e fu istituzionalizzata dall'ambientalista Gaylord Nelson il 22 aprile del 1970.