Roma dedica un viale Mariangela Melato: si trova a Villa Borghese ed è stato inaugurato oggi Il viale intitolato a Mariangela Melato è stato inaugurato oggi a Villa Borghese. Presenti il sindaco Gualtieri e alcuni suoi colleghi, fra cui Renzo Arbore e Giancarlo Giannini.

A cura di Beatrice Tominic

A destra Mariangela Melato, a sinistra l’inaugurazione del viale intitolato a lei.

Inaugurata oggi a Villa Borghese la targa in ricordo dell'attrice Mariangela Melato a cui Roma Capitale ha dedicato un viale. Il taglio del nastro, con tanto di scoperta della targa in omaggio all'attrice, è avvenuto alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e della presidente del Municipio II Francesca del Bello.

Alla cerimonia hanno preso parte, inoltre, la sorella dell'attrice, Anna, il presidente dell'Associazione Mariangela Melato Giorgio Assumma, ma anche Renzo Arbore e gli amici di una vita che hanno lavorato con lei, alcuni dei quali sono presenti nella foto. Fra tutti, Michele Placido, Giancarlo Giannini e Gabriele Lavia.

Viale Mariangela Melato è percorribile da oggi all'interno di Villa Borghese dove si trova, simbolicamente, a pochi passi dalla Casa del Cinema in Largo Marcello Mastroianni.

Gualtieri: "Ha emozionato milioni di persone"

"Siamo davvero felici di dedicare un viale nella bellissima Villa Borghese – ha dichiarato Gualtieri -A una delle più grandi attrici italiane e mondiali, che ha saputo regalare al mondo interpretazioni memorabili in pellicole che hanno segnato un'epoca, raccontando un'Italia in trasformazione".

Poi ha ricordato la carriera teatrale, oltre che quella televisiva e poetica: "Ha emozionato, fatto sognare e pensare milioni di donne e di uomini". L'ultimo commento è più ampio: "È bello anche che il suo nome si unisca a quello di tante donne a cui vogliamo dedicare spazi pubblici: anche la toponomastica, a Roma, era troppo maschile", ha aggiunto, sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare e molte delle vie intitolate alle donne si trovino soprattutto all'interno dei parchi pubblici.

La targa per Mariangela Melato a Villa Borghese.

Il ricordo di Arbore: "Vive ogni giorno con me"

"Per me è un momento molto emozionante, non mi aspettavo tanto entusiasmo. L'ho conosciuta quando eravamo giovani, ne ho sempre apprezzato l'intramontabile grazia, molto particolare. Conoscerla è stata il più bel regalo che mi ha fatto la vita – ha esordito Renzo Arbore – Questo è un regalo che fate a me, oltre che a lei. Davanti a questa targa, probabilmente, avrebbe sorriso e detto in milanese qualcosa come: Son mi. Amava Roma, dove viveva da tempo, ma continuava a parlare milanese".

Poi ha continuato a ricordarla: "Aveva dei codici straordinari nella vita, come la serietà, la generosità verso i giovani e anche gli amici e i suoi colleghi. Era indifferente al denaro e a tutte le altre cose che di solito porta il successo, aveva nobiltà d'animo eccezionale – ha spiegato – I suoi codici, i suoi insegnamenti, le sue battute sono quelle con le quali ancora convivo, non resta nel mio ricordo. Ancora oggi mi chiedo come si comporterebbe lei in alcune situazioni, lei vive con me".