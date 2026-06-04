Crollo al Globe Theatre di Roma, assolto il gestore Gianluca Sole: ora una nuova inchiesta

Gianluca Sole, commissario straordinario dell’Associazione Teatro di Roma, è stato assolto per il crollo al Globe Theatre di Villa Borghese del 22 settembre 2022.

La scala crollata al Globe Theatre il 22 settembre 2022 (Lapresse)

Non sarebbe stato Gianluca Sole, commissario straordinario dell'Associazione Teatro di Roma, il colpevole del crollo della scala del Globe Theatre di Villa Borghese del 22 settembre 2022. Nell'occasione erano rimasti ferite dodici persone fra cui sette studenti minorenni e la procura aveva indagato Sole, a capo dell'ente gestore, per lesioni colpose, crollo colposo e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. La giudice per l'udienza preliminare ha, però, assolto il manager per non aver commesso il fatto e stabilito che sarà necessaria una nuova inchiesta. Le motivazioni della sentenza saranno depositate fra 90 giorni, poi i pubblici ministeri dovranno rimettersi a lavoro.

Le mancanze di manutenzione prima che Sole entrasse in carica

Gianluca Sole era stato nominato commissario straordinario dell’Associazione Teatro di Roma il 19 novembre del 2021. La perizia in sede civile ha evidenziato come la scala fosse caduta per alcune mancanze in lavori di manutenzione eseguiti prima che Sole entrasse in carica, come hanno sottolineato a più riprese in aula i suoi legali Mauro Capone e Vincenzo Comi.

Eppure gli inquirenti avevano chiesto il rinvio a giudizio per il gestore per non aver mantenuto "la struttura in adeguate condizioni di stabilità e solidità". Secondo i pm aveva violato le norme di prevenzione e non aveva provveduto a ottenere i necessari certificati di "idoneità statica della struttura". Inoltre, l'Associazione Teatro di Roma non avrebbe "richiesto né ottenuto le autorizzazioni di pubblico spettacolo" per l'anno 2022, ma si sarebbe fermato al 2021, per cui la stagione teatrale sarebbe stata avviata "in assenza del titolo autorizzativo" previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Colpe per cui si dovranno cercare altri responsabili.

Il crollo al Globe Theatre del 2022

La richiesta dell'autorizzazione avrebbe portato a controlli sullo stato della struttura. Controlli che avrebbero potuto evitare che gli studenti e i docenti della scuola Saffo di Roseto degli Abruzzi, in visita per assistere alla rappresentazione del Macbeth di Shakespeare, rimanessero coinvolti nel crollo. "Quando è avvenuto il crollo stavamo applaudendo – ha raccontato al tempo un ragazzo testimone della scena a Fanpage.it -. Alcuni, più vicini al punto esatto del crollo, dicono di aver sentito un forte rumore, io ero più lontano e mi sono accorto di quanto accaduto solo nel momento in cui mi sono avvinato alla scala. Sotto di noi c'era il vuoto: mentre passavo per uscire ho visto alcuni dei ragazzi caduti che si toccavano il collo, erano ancora doloranti. A noi, invece, ci è stato detto di correre via e di allontanarci perché poteva essere pericoloso".