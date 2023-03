Crollo Globe Theatre a Villa Borghese, i pm: “Teatro abusivo, nessuna autorizzazione per il 2022” Lo scorso settembre è crollata parte del Globe Theatre: sono rimasti feriti 12 studenti che stavano assistendo in gita scolastica ad uno spettacolo. Ma secondo i pm sarebbe mancata l’autorizzazione per accogliere il pubblico.

A cura di Beatrice Tominic

Avrebbero messo in scena spettacoli teatrali senza alcuna autorizzazione per tutto il 2022, compreso il tragico Macbeth dello scorso 25 settembre. Mentre sul palco del Globe Theatre di Villa Borghese, oggi intitolato a Gigi Proietti e Silvano Toti, andava in scena una replica mattutina, alla quale stavano assistendo alcune classi delle scuole superiori, una parte del teatro è crollata.

Secondo quanto riportato da la Repubblica, il teatro non avrebbe avuto le autorizzazioni necessari per ricevere il pubblico per tutto lo scorso anno. Adifferenza degli anni precedenti, dal 2018 al 2021, per il 2022 l'autorizzazione "non risulta essere stata richiesta né ottenuta", hanno scritto nel dossier aperto sul caso i pm di piazzale Clodio.

Dopo il crollo, in cui sono rimasti feriti 12 studenti della scuola Saffo, arrivati nella capitale in gita appositamente per lo spettacolo da Roseto degli Abruzzi, è stata aperta un'inchiesta per crollo colposo.

I documenti non a norma

Secondo quanto riportato, inoltre, il teatro non avrebbe consegnato neppure "il verbale di agibilità o di approvazione del progetto" necessario per il via libera dell'apertura.

Come era già emerso a qualche giorno dal crollo, inoltre, sarebbero mancati controlli sulla struttura: è stata questa scoperta a spingere gli inquirenti ad effettuare la verifica delle autorizzazioni.

Fra le carenze evidenziate, le più importanti riguardano proprio la scala in legno caduta ai piedi degli e delle studenti: telai non controventati (cioè rafforzati per evitarne il cedimento); mancanza di pannelli di legno; struttura della passerelle e della scala totalmente scoperta.

Un altro punto da non sottovalutare per quanto riguarda lo stato della struttura è il fatto che il teatro, su modello del Globe Theatre londinese, si interamente realizzato il legno, un materiale che, con il passare degli anni, può facilmente cedere. Già nel 2021 erano state evidenziate delle "sconnessioni" alla scala che, l'anno successivo, non ha retto al passaggio dei liceali.

Il racconto degli e delle studenti presenti durante il crollo

"Quando c'è stato il crollo stavamo applaudendo – avevano raccontato a Fanpage.it alcuni studenti presenti – C'è stato un forte rumore, sotto di noi il vuoto: alcuni sono caduti. Si toccavano schiena e collo, doloranti. Chi è rimasto su, invece, è stato invitato ad allontanarsi, ci hanno detto che poteva essere pericoloso".

2022 il Globe Theatre di Villa Borghese non avrebbe ricevuto alcuna autorizzazione per svolgere gli spettacoli: nel settembre di quell'anno un