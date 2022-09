Villa Borghese, crolla una parte del Globe Theatre: 10 feriti di cui 5 studenti minorenni Ancora in corso l’intervento dei vigili del fuoco arrivati al Globe Theatre di Villa Borghese a causa di un crollo parziale della struttura del teatro.

A cura di Beatrice Tominic

È successo all'ora di pranzo di oggi, giovedì 22 settembre 2022, all'interno di Villa Borghese dove, verso le ore 13.30, sono intervenuti i vigili del fuoco per il crollo parziale di alcuni elementi strutturali del Globe Theatre, il teatro shakespeariano oggi intitolato a Gigi Proietti, storico primo direttore e a Silvano Toti. Il teatro, fedele riproduzione del Globe Theatre di Londra, il più famoso durante il periodo elisabettiano, si trova in Largo Acqua Felix, nel cuore del parco romano, a pochi passi dal Museo di Pietro Canonica. Improvvisamente oggi sarebbe crollata una scala, portando con sé parte della struttura: nel punto del crollo, però, si trovava una scolaresca tratta in salvo dai vigili del fuoco.

L'intervento dei vigili del fuoco ancora in corso

I vigili del fuoco sono arrivati sul luogo del crollo non appena ricevuta la segnalazione: in particolare sono intervenute quattro squadre di pompieri, un'autoscala, Carro Sollevamenti, Carro Crolli e nucleo SAF. Oltre a loro, sono prontamente arrivati al Globe Theatre anche il comandante Provinciale dei vigili del fuoco di Roma, il funzionario di servizio, il capo turno provinciale, ma anche alcuni agenti della Polizia di Stato e il personale medico sanitario del 118, a cui sono state affidate le persone soccorse. L'intervento dei vigili del fuoco, le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area, è ancora in corso. Ancora da capire, invece, la cause che hanno portato al crollo della struttura.

I soccorsi: adulti e studenti feriti

Non appena arrivati, i vigili del fuoco hanno provveduto immediatamente a mettere in salvo i gruppi presenti per gli spettacoli programmati oggi, fra cui alcune scolaresche: si trovavano sotto la parte della struttura che è crollata, ma secondo le prime informazioni le loro condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Dieci, invece, le persone rimaste ferite nel crollo: 5 adulti e 5 minorenni.

Le persone ferite sono state immediatamente trasportate trasportati negli ospedale della capitale Bambino Gesù, al Policlinico Agostino Gemelli, ma anche al San Giovanni, al Pertini e al Policlinico Umberto I. Fortunatamente le lesioni riportate per il momento sembrano essere lievi. Sul luogo sono intervenute, in particolare, 7 automediche e un'ambulanza. "Mi sto recando sul posto per un sopralluogo e per verificare la situazione dei soccorsi", ha dichiarato a questo proposito l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.