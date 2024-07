Furti in metro a Roma, in tre giorni arrestate otto persone accusate di furto aggravato

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Sono otto le persone arrestate negli ultimi tre giorni dai carabinieri della Compagnia Roma Centro, che nelle ultime settimane hanno intensificato le attività di controllo sulle linee della metropolitana e nei luoghi frequentati dai turisti in modo da contrastare il fenomeno dei borseggi. L'accusa per tutte e otto è di furto aggravato.

Due ragazze di diciotto e vent'anni sono state arrestate sulla linea A della metropolitana alla fermata di Repubblica dai carabinieri della Stazione di Roma Vittorio Veneto mentre sfilavano il portafoglio a una turista che stava salendo sul vagone. Stessa cosa alla fermata metro Cavour, dove i carabinieri della Stazione Roma Macao sono stati bloccati all'interno del treno mentre rubavano il portafogli a un'altra turista. Mentre in via del Fagutali, nei pressi del Colosseo, i carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia hanno bloccato due donne che stavano prendendo lo smarthphone dallo zaino di una turista inglese. A Termini è stato bloccato un uomo che nella stazione aveva rubato alcune confezioni di cosmetici dal valore di 120 euro, e un altro uomo che aveva preso sempre da un negozio capi di abbigliamento sportivo senza pagarli. Con sé aveva un jammer (un disturbatore di frequenze per l'antitaccheggio, ndr), un martelletto frangi vetro e un paio di forbici. Il materiale è stato sequestrato.

Tutti gli arresti effettuati sono stati convalidati, mentre le vittime hanno sporto denuncia.