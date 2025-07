Il nuovo trucco ‘elettronico’ dei ladri d’auto a Roma: non serve neanche forzare la serratura

Immagine di repertorio

Il sistema Keyless consente di aprire e chiudere la nostra auto senza utilizzare la classica chiave. Basta tenerla in tasca e la macchina, quando ci si avvicina allo sportello, si apre automaticamente. Un dispositivo intelligente per facilitare l'accesso del proprietario del veicolo, che per i ladri, però, è un invito a nozze. In pochi secondi riescono a rubare il segnale emesso dalla chiave e a registrarlo su un dispositivo elettronico ad hoc. Non serve neppure forzare la serratura. L'automobile si apre automaticamente e i malviventi, così, possono scappare indisturbati.

Tre esperti di questo trucco, il ‘relay attack', sono stati arrestati dalla polizia di Stato. Sono stati traditi dalla targa del veicolo su cui viaggiavano, intestato a una ditta di noleggio. Gli agenti del XV Distretto Ponte Milvio li hanno intercettati in zona Fleming, li hanno seguiti e li hanno osservati mentre girovagavano con aria sospetta in un parcheggio di via Colli della Farnesina, osservando i veicoli in sosta. Dopo pochi minuti l'automobile, seguita da un'altra, probabilmente rubata, è ripartita a tutta velocità.

Gli agenti li hanno bloccati in un vicolo cieco. I tre sono stati accusati di aver rubato un veicolo, un furto consumato nel giro di trenta secondi e senza alcuna traccia di effrazione, grazie alla particolare tecnica. Per la banda del keyless è scattato immediatamente l'arresto per il reato di furto aggravato in concorso." Ferma restando la convalida dell'arresto da parte dell'Autorità Giudiziaria, si precisa che le evidenze informative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino ad accertamento definitivo con sentenza irrevocabile", precisano in una nota le forze dell'ordine.