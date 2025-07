video suggerito

Rocca di Papa, uccide il ragazzo accusato dell'omicidio del figlio: arrestato il padre di Giuliano Palozzi Ha aspettato che Franco Lollobrigida uscisse dal carcere e lo ha ucciso a colpi di pistola a Rocca di Papa in provincia di Roma. La vittima era accusata dell'omicidio di Giuliano Palozzi. Arrestato il padre Guglielmo Palozzi.

A cura di Alessia Rabbai

Spari a Rocca di Papa in provincia di Roma. Un uomo è morto, ucciso a colpi di pistola in pieno centro. È successo nella mattinata presto di oggi, nei giardini pubblici in piazza della Repubblica. La vittima da quanto si apprende è Franco Lollobrigida, trentacinque anni. I carabinieri hanno fermato Guglielmo Palozzi, il padre di Giuliano, per il cui omicidio Lollobrigida era finito in carcere nel 2021. Franco Lollobrigida, prima arrestato, era stato condannato di recente in Appello ad una pena di dieci anni di carcere per omicidio preterintenzionale.

Franco Lollobrigida ucciso per vendetta: l’ipotesi al vaglio degli inquirenti

Secondo quanto ricostruito finora dietro alla morte di Franco Lollobrigida l'ipotesi è di un omicidio per vendetta. Il padre di Giuliano Palozzi dunque potrebbe aver deciso di ucciderlo per vendicarsi della morte di suo figlio, avvenuta nel 2020 dopo un cruento pestaggio. Guglielmo Palozzi, sessantuno anni, è il padre di Giuliano, ucciso a trentaquattro anni nel 2020. Giuliano Palozzi è morto a seguito di una violenta aggressione.

L'omicidio di Giuliano Palozzi, massacrato di botte e morto dopo mesi di coma

Giuliano Palozzi è stato massacrato di botte ed è morto dopo cinque mesi di coma al Policlinico Umberto I a Roma l'11 giugno del 30 marzo 2020. Il trentaquattrenne faceva il manovale, a volte aiutava lo zio in una ditta che produce formaggi ed era residente nel Comune di Rocca di Papa ai Castelli Romani.

Secondo quanto ricostruito Palozzi aveva avuto una discussione con Lollobrigida per un debito di venticinque euro, che aveva con quest'ultimo. I due si sono incontrati la sera del 27 gennaio 2020 in via Frascati, è nata una discussione animata che è degenerata. Palozzi è stato massacrato di botte e abbandonato a terra privo di sensi in una pozza di sangue. Quando lo hanno trovato le sue condizioni erano disperate: prima il trasporto a Roma poi il ricovero in coma. Dalla sera del pestaggio Palozzi non si è più ripreso ed è deceduto dopo mesi di coma.