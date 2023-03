Giuliano pestato per 25 euro, morto dopo cinque mesi di coma: 34enne a processo per omicidio Giuliano Palozzi è morto dopo cinque mesi di coma in seguito a un pestaggio. A processo, con l’accusa di omicidio, Franco Lollobrigida.

A cura di Natascia Grbic

Franco Lollobrigida, l'uomo accusato di aver ucciso il 34enne Giuliano Palozzi, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio preterintenzionale. A riportare la notizia, la Repubblica. Palozzi, manovale residente a Rocca di Papa, dove era molto conosciuto, è morto dopo cinque mesi di coma all'ospedale Umberto I di Roma, l'11 giugno 2020. Da quando era stato pestato in strada, non si è mai più svegliato.

L'imputato ha sempre sostenuto di essersi solo difeso. Secondo la versione di Lollobrigida, Palozzi gli avrebbe puntato contro un'arma, e per questo lui lo avrebbe attaccato. Sono molti in realtà i punti oscuri di questa vicenda, che dovranno essere chiariti durante il processo, che sarà celebrato con rito ordinario.

Giuliano Palozzi aveva avuto una discussione con Lollobrigida: doveva riprendere venticinque euro, un piccolo debito che l'indagato aveva con lui. Quando i due si sono visti, la sera del 27 gennaio 2020, hanno cominciato a litigare furiosamente. Palozzi è stato pestato, forse anche da più persone (questo ancora non è chiaro), e lasciato a terra in una pozza di sangue.

"La scelta del rito ordinario dinanzi alla Corte di Assise si è resa necessaria proprio perché sono troppi i lati sono rimasti oscuri intorno ai fatti accaduti quella notte: che i fatti non siano andati come recita il capo di imputazione è intima convinzione della difesa, così come si è altrettanto convinti che aleggia un velo di omertà intorno a questa vicenda, derivante dal timore che possano emergere responsabilità di terze persone, sicuramente più “scomode” di Franco Lollobrigida”, ha dichiarato a la Repubblica l’avvocato Alessandro Marcucci.